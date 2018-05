Deputații PSD Andreea Cosma și Cătălin Rădulescu, alături de alți 14 social-democrați, au o primă victorie. Proiectul lor privind dezincriminarea faptelor de corupție în formă agravantă a fost adoptat tacit, fără dezbatere, de senatori.

Ce presupune proiectul de lege

Prevederea actuală

Art. 12

Sunt pedepsite cu inchisoarea de la 1 la 5 ani urmatoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:

a) efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale;

b) folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.

Prevederea modificată

Art. 12

Sunt pedepsite cu inchisoarea de la 1 la 5 ani urmatoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase materiale necuvenite:

a) efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale;

b) folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.

c) Operațiunile financiare constau în operațiuni care antrenează circulația de capital, operațiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operațiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare și cele asimilate acestora, tranzacții comerciale interne și internaționale. Pentru a fi efectuate ca acte de comerț, operațiunile financiare trebuie să constituie un act de speculă sau o acțiune de intermediere în circulația bunurilor, făcută în mod organizat.

Ce spun inițiatorii

Inițiatorii fac referire la faptele de corupție, precum luarea și darea de mită, în formă agravantă, și spun că dacă foloseasele necuvenite nu sunt obținute pentru sine, atunci nu este infracțiune.

”Este absurd să presupunem faptul că o persoană comite o asemenea infracțiune fără niciun fel de interes ori beneficiu personal, doar pentru a aduce folosease necuvenite unei terțe persoane. Dacă acest interes nelegitim și beneficiul rezultat nu aparțin, cel puțin parțial, și autorului, atunci nu poate fi vorba de o infracțiune de corupție sau asimilată unei infracțiuni de corupție. Este esențial să se determine o legătură certă între fapta incriminată și beneficiul rezultat, în favoarea făptuitorului”, au explicat inițiatorii, în expunerea de motive.

În plus, dacă foloseasele necuvenite nu sunt materiale, atunci, din nou, nu este infracțiune. Un exemplu în acest sens ar fi obținerea de funcții publice.

”Câștigul de imagine, popularitatea ori rezultatul unui scrutin electoral au devenit foloase necuvenite ale unor infracțiuni de corupție sau asimilate acestora, ceea ce este absurd. În aceste condiții, se creează posibilitatea de a eticheta drept folos necuvenit absolut orice, ceea ce, cu siguranță nu a fost și nu este în intenția legiuitorului”, mai prevede expunerea de motive.