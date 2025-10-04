Zăpada a provocat căderea copacilor peste liniile electrice, cauzând defecțiuni majore în rețea. Echipele de intervenție acționează în întreaga zonă pentru a remedia situația. Alimentarea cu energie electrică va fi reluată treptat pe parcursul zilei.

Primarul Marian Pântea a declarat pentru Antena 3: „Situația a fost cauzată de căderile abundente de zăpadă, care au afectat infrastructura electrică. Echipele de intervenție lucrează pentru a restabili alimentarea. Este o cauză naturală”.

Drumarii au intervenit neîntrerupt pe DN73, între Moieciu și Fundata, unde stratul de zăpadă a fost consistent. Mulți șoferi au fost surprinși nepregătiți de condițiile meteo severe.

Autoritățile avertizează că ninsorile ar putea reveni și recomandă evitarea deplasărilor neesențiale. Cei care trebuie să călătorească sunt sfătuiți să circule cu prudență maximă, din cauza riscului de polei, vizibilității reduse și a drumurilor alunecoase.

Aceste condiții pot provoca accidente sau blocaje în trafic. Se recomandă urmărirea prognozelor meteo și a informațiilor oficiale înainte de a planifica orice călătorie în zonă

