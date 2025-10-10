Videoclipuri alarmante pe TikTok

Zemfira Mukhtarov, o preadolescentă obsedată de cascadorii filmate pentru rețelele sociale, a decedat sâmbătă dimineața în timp ce se afla pe un tren J, lângă stația Marcy Avenue-Broadway. Mama ei, Nataliya Rudenko, a declarat că fiica ei se strecurase afară în miez de noapte, în ciuda avertismentelor repetate.

„Lucrez mereu și nu știam ce face ea, la ce oră este”, a mărturisit mama îndurerată. Ea a adăugat că a încercat să-și avertizeze fiica că „e periculos, nu trebuie să faci asta”, dar nu a reușit să o oprească.

În ultimele săptămâni, Zemfira postase pe TikTok imagini în care stătea întinsă pe șinele de tren sau pe o grindă îngustă deasupra unui metrou în mișcare. Aceste cascadorii extrem de riscante au culminat cu tragicul incident de sâmbătă.

Fata a părăsit casa din Bay Ridge înainte de ora 3 dimineața, în timp ce familia ei dormea. La 3.10, ea și o prietenă de 13 ani au fost găsite inconștiente lângă gara Williamsburg. Ambele au fost declarate decedate.

O viață dublă

Mama Zemfirei a descris o situație bizară: o fată aparent obișnuită, care juca volei și lua lecții de vioară, dar care căuta din ce în ce mai mult senzații tari în oraș. Ea se strecura în case abandonate și urca pe acoperișuri, postând adesea videoclipuri online.

„Nu a fost un copil care să stea în camera lui; nu pot doar să închid camera cu cheia și gata — nu se rezolvă aşa problema.”, a explicat Rudenko, neputincioasă.

Avertismente ignorate

Oficialii orașului continuă să avertizeze tinerii asupra pericolelor „surfingului la metrou”. Tragedia Zemfirei subliniază importanța supravegherii parentale și riscurile extreme ale acestor provocări online.

Tatăl fetei a creat o pagină GoFundMe pentru cheltuielile de înmormântare, strângând aproape 17.000 de dolari până marți.

Ce e Subway surfing?

Subway surfing, cunoscut și ca train surfing, este o activitate extrem de periculoasă și ilegală care constă în a te deplasa pe exteriorul unui tren în mișcare, fie pe acoperișul lui, fie agățat de laterale sau pe spatele trenului. Fenomenul a fost prezent încă de la începuturile sistemelor de metrou, dar a cunoscut o revenire puternică în ultimii ani, fiind alimentat masiv de videoclipurile virale pe rețelele sociale precum TikTok și Instagram.

Subway surfing reprezintă un risc major pentru viață, existând pericolul de căzătură, electrocutionare de la liniile electrice, coliziuni cu infrastructura feroviară sau alte trenuri. De asemenea, este ilegal în majoritatea lumii și poate atrage sancțiuni serioase. În ultimii ani, practica a dus la multiple decese și accidente grave în orașe precum New York, acolo unde incidenta acestui fenomen a crescut semnificativ și a fost legată și de probleme de sănătate mintală în rândul adolescenților.

