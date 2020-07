Medicul Raluca Alexandru, purtătorul de cuvânt al Spitalului “Grigore Alexandrescu”, a declarat pentru Libertatea că starea de sănătate a tinerei de 17 ani din Mehedinți s-a îmbunătățit.

Libertatea: Doamna doctor, care mai este starea de sănătate a tinerei din Mehedinți, care a fost incendiată?

Doctorul Raluca Alexandru: Fata este stabilă, a avut 5 intervenții chirurgicale de transplant de piele, este conștientă, este pe secția de Chirurgie Plastică și a intrat în regimul normal de pansamente, operații.

-Cum au decurs operațiile?

-Cu ajutorul aparatului care, dintr-o bucățică mică de piele, ne dă posibilitatea să acoperim o suprafață mai mare. Adică, din 2 la sută piele, putem acoperi 10 la sută. Dacă nu era acest aparat de expandare a pielii, cred că nu avea nicio șansă. Tânăra o să fie toată modificată, nu va mai semăna cu ce era înainte. Fața se va reconstrui mai greu și mai spre final, pentru că acestea sunt lucruri de finețe.

-Acum poate comunica, vorbește cu cadrele medicale?

-Da, acum poate comunica. Nu mai este intubată, așa că vorbește, răspunde la întrebări. Noi avem psiholog și asistentă socială care se ocupă de ea.

-Se poate spune că este în afara oricărui pericol?

-Noi nu spunem aproape niciodată acest lucru, pentru că au fost cazuri în care și după o lună-două au apărut complicații. Mai ales la o suprafață atât de mare. Însă, da, i-au crescut șansele de supraviețuire, datorită celor 5 operații de transplant de piele, care s-au derulat bine.

-Puteți estima o perioadă de timp peste care va fi externată?

-După toamnă, poate la iarnă, în funcție de cum decurge totul. Dar să știți că avem o problemă pe care ne-o punem încă de pe acum. Văzând că am trecut, cât de cât, de pașii critici, ne gândeam că fata nu are susținere în familie. Va avea o mare problemă. Ea are nevoie de recuperare foarte multă și de cineva care să o susțină psihologic și financiar. Singură nu va putea.

Incendiată de un criminal

Pe 12 iunie, un caz dramatic a atras atenția opiniei publice.

Ion Turnagiu, un bărbat condamnat în 1994 la închisoare pe viață după ce a comis 5 crime, dar eliberat condiționat acum un an, a incendiat o fată de 17 ani din Mehedinți și a fost arestat preventiv.

Ion Turnagiu

Pe 15 iunie, procurorul general al României, Gabriela Scutea, a dispus un control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vânju Mare, pentru a se verifica modul în care a fost instrumentat dosarul în care tânăra de 17 ani din Mehedinți a formulat acuzații de viol și hărțuire, înainte să fie incendiată.

Pe 25 iunie, conform informațiilor Libertatea, Ion Turnagiu s-a spânzurat în camera de detenție de la Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Mehedinți folosind un tricou pe care l-a legat de gratiile geamului.

Turnagiu a fost transportat la Spitalul Județean Drobeta Turnu Severin, în comă de gradul IV, cu fractură de cervicală și „cu șanse minime să își revină”, potrivit declarațiilor acordate Libertatea de surse medicale.

Pe 29 iunie, Ion Turnagiu a murit la Spitalul Județean Drobeta Turnu Severin.

Pe 14 iulie, Gabriela Scutea a dispus examinarea sub aspectul infracțiunii de abuz în serviciu a reprezentanților DGASPC Mehedinți, în cazul fetei de 17 ani care a fost incendiată de un bărbat pe care îl acuzase de viol. De asemenea, Parchetul General a susținut că procurorii și polițiștii au acționat corect în cazul fetei incendiate de violator

