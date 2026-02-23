De ce a fost atât de lung bonul

Patricia și soțul ei au construit un bloc cu patru apartamente și, cum au început mobilarea bucătăriilor, au cumpărat patru bucătării complete dintr-o singură comandă. Cuptoare, chiuvete, baterii, dulapuri, uși, rafturi, tăvi pentru tacâmuri și multe alte accesorii. În total, pe bon au fost listate 528 de articole individuale.

Deși la casă au fost scanate doar patru comenzi, sistemul a tipărit fiecare produs în parte pe chitanță. Iar imprimanta nu se mai oprea.

20 de minute a durat tipărirea bonului

Procesul de imprimare a durat aproximativ 20 de minute. Potrivit relatării din presa germană, angajatul Ikea s-a temut la un moment dat că rola de hârtie nu va fi suficient de lungă. În final, după 4,34 de metri de hârtie tipărită, bonul s-a oprit.

„Cel mai greu a fost să rulez chitanța fără să o rup. Nu încape în niciun portofel”, a spus Patricia, potrivit Bild.

Chitanța uriașă i-a adus și un premiu, o Vespa. Un post de radio din Berlin a organizat un concurs pentru cel mai lung bon fiscal, iar Patricia a câștigat competiția. Locul al doilea a avut o chitanță cu un metru mai scurt.

