300 de zile pe an în delegații și 4 ore zilnic în trafic

Înainte să plece, viața ei era un maraton continuu.

„Eram în delegații 300 de zile pe an. Când eram în Beijing, petreceam patru ore pe zi pe drum între birou și casă. Ajunsesem la extremele limitelor mele fizice și psihice”, a povestit ea.

Spune că presiunea constantă a făcut-o să se întrebe dacă merită. Cu câteva luni înainte să demisioneze, a văzut un anunț pentru un post pe o insulă izolată. Ideea de liniște și distanță față de oraș a convins-o imediat.

Unde trăiește acum fosta femeie de afaceri

Yue Li a demisionat și s-a mutat complet singură pe o insulă nelocuită, insula Dongzhai, situată în Marea Chinei de Est și înconjurată de alte insule nelocuite. Cea mai apropiată insulă locuită, Daishan, se află la aproape 40 de kilometri.

Pe insulă nu există comunitate. Yue Li locuiește și muncește singură. Primește aproximativ 430 de dolari pe lună și are doar patru zile libere la fiecare două luni.

În fiecare zi, ea verifică echipamentele care hrănesc peștii, notează temperatura apei și condițiile valurilor și monitorizează creșterea peștilor. În restul timpului citește, privește marea și pescuiește. A publicat imagini cu capturile ei, inclusiv o zi în care a prins zece crabi mari.

Viața e dură, dar spune că e liberă

Condițiile nu sunt ușoare, povestește Yue Li. Marea este adesea agitată, iar în timpul ploilor apa se infiltrează prin acoperișul bucătăriei. Când bate vântul puternic, nu poate aprinde focul pentru a găti.

Proviziile ajung rar, cu barca. În plus, insula este plină de șobolani. În prima zi i-au ros tubul de pastă de dinți. Dar, cu toate acestea, nu regretă nimic.

„Această experiență va fi un punct important al vieții mele. Mi-am căutat libertatea și liniștea interioară într-un mediu simplu și dur”, a spus ea.

Decizia ei a stârnit admirație pe rețelele sociale. „Este viața de vis a oricărui pasionat de pescuit”, a scris un internaut.

