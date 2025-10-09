Potrivit Departamentului de Poliţie din Anaheim, agenții de securitate au intervenit imediat și i-au acordat primul ajutor până la sosirea paramedicilor, care au transportat-o la un spital local, unde a fost declarată decedată.

Cauza morții nu a fost dezvăluită, iar poliția a precizat că nu există indicii privind o problemă tehnică a atracției, care a fost redeschisă la scurt timp după incident.

„Se pare că este un episod medical nefericit, iar gândurile noastre se îndreaptă către familie”, a declarat purtătorul de cuvânt al parcului de distracții.

Haunted Mansion, inaugurată în 1969 în zona New Orleans Square din Disneyland California, este descrisă pe site-ul parcului ca o atracție „lentă”, potrivită și pentru copii, deși efectele speciale îi pot speria cei mici. Transformarea sezonieră a atracției a devenit o tradiție anuală începând din 2001.

Atracția conduce vizitatorii printr-un conac bântuit de fantome, cu capete plutitoare, spirite dansatoare și o cameră cu tavan care se extinde.

Este una dintre puținele atracții Disney care prezintă imagini explicite ale morții, inclusiv un cadavru suspendat deasupra vizitatorilor.

Recent, Hong Kong Disneyland a inaugurat o atracție similară inspirată din Haunted Mansion, numită Mystic Manor, care urmărește aventurile unei maimuțe pe nume Albert ce interacționează cu obiecte magice.

