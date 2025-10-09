Potrivit Departamentului de Poliţie din Anaheim, agenții de securitate au intervenit imediat și i-au acordat primul ajutor până la sosirea paramedicilor, care au transportat-o la un spital local, unde a fost declarată decedată. 

Cauza morții nu a fost dezvăluită, iar poliția a precizat că nu există indicii privind o problemă tehnică a atracției, care a fost redeschisă la scurt timp după incident.

„Se pare că este un episod medical nefericit, iar gândurile noastre se îndreaptă către familie”, a declarat purtătorul de cuvânt al parcului de distracții.

Haunted Mansion, inaugurată în 1969 în zona New Orleans Square din Disneyland California, este descrisă pe site-ul parcului ca o atracție „lentă”, potrivită și pentru copii, deși efectele speciale îi pot speria cei mici. Transformarea sezonieră a atracției a devenit o tradiție anuală începând din 2001.

Atracția conduce vizitatorii printr-un conac bântuit de fantome, cu capete plutitoare, spirite dansatoare și o cameră cu tavan care se extinde. 

Este una dintre puținele atracții Disney care prezintă imagini explicite ale morții, inclusiv un cadavru suspendat deasupra vizitatorilor.

Recent, Hong Kong Disneyland a inaugurat o atracție similară inspirată din Haunted Mansion, numită Mystic Manor, care urmărește aventurile unei maimuțe pe nume Albert ce interacționează cu obiecte magice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Român oprit la granița Germaniei: transporta cu duba 70 de „pasageri” neobișnuiți
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Mirabela Grădinaru, surpriză vestimentară la un show de modă din București. A renunțat la rochiile elegante pentru ceva mai lejer. Imaginile cu partenera lui Nicușor Dan s-au viralizat deja!
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, surpriză vestimentară la un show de modă din București. A renunțat la rochiile elegante pentru ceva mai lejer. Imaginile cu partenera lui Nicușor Dan s-au viralizat deja!
Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
Elle.ro
Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
gsp
Celebra jucătoare de tenis s-a despărțit de iubit și vrea să participe la show-ul „Burlăcița”, însă are o condiție surprinzătoare
GSP.RO
Celebra jucătoare de tenis s-a despărțit de iubit și vrea să participe la show-ul „Burlăcița”, însă are o condiție surprinzătoare
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
GSP.RO
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
Parteneri
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Libertateapentrufemei.ro
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Avantaje.ro
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Livrările de motorină din România către Ucraina au scăzut cu peste 91% în primele cinci zile din octombrie. Motorina din India, mărul discordiei
Știri România 12:02
Livrările de motorină din România către Ucraina au scăzut cu peste 91% în primele cinci zile din octombrie. Motorina din India, mărul discordiei
Trotinete și biciclete electrice conduse doar cu permis. Proiectul de lege este în dezbatere în Parlament
Știri România 11:27
Trotinete și biciclete electrice conduse doar cu permis. Proiectul de lege este în dezbatere în Parlament
Parteneri
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
Adevarul.ro
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
Cum arată primul „11” ales de Mircea Lucescu pentru România – Moldova! Surprize mari în echipa de start. Exclusiv
Fanatik.ro
Cum arată primul „11” ales de Mircea Lucescu pentru România – Moldova! Surprize mari în echipa de start. Exclusiv
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
A treia echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „O experiență fără egal”
Elle.ro
A treia echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „O experiență fără egal”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Andreea Bălan a ales data nunții cu Victor Cornea: „Mi-am și pus în agendă pentru anul viitor”. Aurelian Temișan a dat-o de gol
Stiri Mondene 12:36
Andreea Bălan a ales data nunții cu Victor Cornea: „Mi-am și pus în agendă pentru anul viitor”. Aurelian Temișan a dat-o de gol
Dani Oțil, vizitat de soția Gabriela și fiul Tiago în Malta, la filmările Power Couple. Băiețelul i-a dus dorul: „Vreau să îl iubesc pe tati”
Stiri Mondene 12:22
Dani Oțil, vizitat de soția Gabriela și fiul Tiago în Malta, la filmările Power Couple. Băiețelul i-a dus dorul: „Vreau să îl iubesc pe tati”
Parteneri
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
TVMania.ro
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
Român, implicat într-o fraudă cu permise auto în Franţa. Tânărul ar fi dat examenele în locul altor șoferi
ObservatorNews.ro
Român, implicat într-o fraudă cu permise auto în Franţa. Tânărul ar fi dat examenele în locul altor șoferi
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Parteneri
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
GSP.ro
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
Parteneri
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Mediafax.ro
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
StirileKanalD.ro
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Advertorial
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
De ce boală suferea Marius Keseri. Toboșarul trupei Direcția 5 slăbise mult în ultimul an
KanalD.ro
De ce boală suferea Marius Keseri. Toboșarul trupei Direcția 5 slăbise mult în ultimul an

Politic

Cătălin Drulă acuză PSD de blocarea organizării alegerilor pentru Primăria București: „Cred că le e frică”
Politică 08 oct.
Cătălin Drulă acuză PSD de blocarea organizării alegerilor pentru Primăria București: „Cred că le e frică”
Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile în București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV”
Politică 08 oct.
Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile în București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV”
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Cum arată în prezent „cel mai frumos copil din lume”. Thylane este de o frumusețe rară
Fanatik.ro
Cum arată în prezent „cel mai frumos copil din lume”. Thylane este de o frumusețe rară
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită