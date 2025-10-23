A fost uitată 8 ore pe secția de Chirurgie: Nimeni nu știa unde e

Femeia de 79 de ani fusese internată la Spitalul Municipal Beiuș în luna aprilie 2024, cu o inflamație la un picior. Nimic grav, i s-a spus fiicei ei: „Mi-au spus că analizele sunt foarte bune, că e doar o problemă de la coxartroză. Au internat-o la Ortopedie și i-au pus perfuzii”, povestește femeia pentru Bihoreanul.

A doua zi, medicii au diagnosticat-o cu tromboflebită, o inflamație a venelor care poate fi fatală dacă nu este tratată la timp. Ortopedul a recomandat transferul la Chirurgie. Acolo însă, pacienta a fost „uitată”.

Când fiica a venit să o viziteze, în jurul orei 17.30, mama ei era în comă: „Am întrebat unde e mama. Nimeni nu știa. Am găsit-o într-un salon, cu ochii dați peste cap, abdomenul umflat cât o căldare, abia respira. Mi-au spus că de dimineață n-a venit nimeni la ea.”

O infirmieră a sunat la 112 din spital, nu era niciun medic pentru ea

Disperată, femeia a cerut ajutor. „Am început să strig. Nimeni nu venea. O infirmieră a sunat la 112 chiar din spital. Era singura care a făcut ceva.”

Când a ajuns ambulanța, în salon nu era niciun medic din spital: „Doctorița de pe ambulanță i-a pus o sondă și i-a spus că are rinichii blocați. Mi-a zis că dacă i s-ar fi făcut o dializă la timp, putea fi salvată.” Medicul de gardă a apărut după vreo 20 de minute.

Recomandări
După intervenția de urgență a medicilor de pe ambulanță, pacienta a fost transferată la Spitalul Județean Oradea, dar era prea târziu. A murit a doua zi.

O moarte ce nu trebuia să se întâmple, provocată de neglijență

Rezultatul necropsiei a arătat că femeia a murit în urma unui atac de cord provocat de tromboflebită, boală care nu a fost tratată la timp.

„Doctorul care a făcut autopsia m-a întrebat de ce am lăsat-o acolo. Atunci mi-am dat seama că și între ei știu ce se întâmplă”, spune Rodica.

Spitalul Beiuș a deschis o anchetă internă iar primele rezultate indica un singur vinovat, chirurgul Ștefan Andor, medicul de gardă din ziua internării. El a fost sancționat cu o reducere de 25% din salariu, timp de șase luni.

Medicul, însă, se consideră doar un țap ispășitor: „Consiliul de disciplină s-a întrunit în timp ce eram în concediu. Am contestat sancțiunea în instanță”, a spus Andor pentru Bihoreanul.

Un alt medic care ar fi putut salva pacienta, chirurgul Sorin Ianceu, afirmă că nu a putut să o consulte pentru că era în sala de operații: „Am avut toată ziua intervenții. Eu am cerut transferul la Oradea, pentru investigații cardiologice.”

Plângere penală pentru ucidere din culpă

Fiica femeii a depus o plângere penală împotriva Spitalului Municipal Beiuș, acuzând ucidere din culpă.

„Vreau să răspundă toți cei vinovați și să nu mai moară nimeni așa. Mama a fost omorâtă de nepăsare”, spune fiica femeii.

Avocata familiei, Simona Pașcu, a declarat că plângerea vizează verificarea modului în care pacienta a fost tratată: „Să se cerceteze dacă neglijența unor angajați a agravat starea pacientei și a dus la deces.”

Procurorii din Beiuș au deschis o anchetă penală pentru a stabili ce s-a întâmplat în cele opt ore în care femeia nu a fost văzută de niciun medic. Opt ore care au făcut diferența între viață și moarte.

„Mama mea a murit singură, pe un pat de spital, într-un loc unde ar fi trebuit să fie salvată. Oamenii ăștia nu au voie să mai trateze pe nimeni”, spune fiica.

Urmărește-ne pe Google News
