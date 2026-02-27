„Știam că va fi mai mare, dar nu ne-am așteptat la asta”, a declarat Terrica, mama a patru copii. „Deja poartă scutece și haine pentru bebeluși de 3-6 luni. Parcă am sărit direct la un copil de trei luni”.

În aceeași zi, la același spital, s-a născut Margot, o fetiță de doar 1,8 kilograme. O fotografie publicată pe Facebook de spital îi înfățișează pe cei doi nou-născuți alături.

Mama lui Margot, Chloe, a declarat că momentul a fost special: „A fost cu adevărat fermecător și o amintire frumoasă că bebelușii vin în toate formele și mărimile”. Ea le-a mulțumit medicilor și personalului spitalului pentru îngrijirea oferită.

„Aceste două nașteri sunt o reamintire minunată că fiecare bebeluș și fiecare poveste a nașterii este unică. Indiferent dacă un nou-născut cântărește patru kilograme sau treisprezece, echipele noastre sunt pregătite să ofere cel mai înalt nivel de îngrijire atât bebelușului, cât și familiei. Suntem mândri de îngrijirea maternă excepțională oferită la Cayuga Health, unul dintre afiliații noștri valoroși, și onorați să sprijinim familiile în momente ca acestea”, a adăugat Robyn Torgalski, director de sistem pentru sănătatea maternală și a copilului la Centralus Health.

Potrivit Guinness World Records, cel mai greu bebeluș născut vreodată a cântărit 10 kilograme și s-a născut în Italia, în 1955.

