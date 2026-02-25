Cum a reușit femeia să scutească taxa de 34 de euro pentru bagajul de cală de la Ryanair

O femeie a economisit 31 de euro evitând taxele mari de bagaj ale companiei aeriene Ryanair, folosind un truc ingenios care a costat-o doar trei euro.

Laura Poole, în vârstă de 33 de ani, și-a trimis hainele într-un colet poștal printr-un locker InPost, în loc să plătească taxa de bagaj suplimentar de 34 de euro. Potrivit publicației Mirror, aceasta a călătorit pe 22 februarie de la Bristol la Glasgow, cu un bilet dus-întors care a costat-o 66 de euro.

Ce este metoda Vinted și cum a inspirat-o să cheltuie doar trei euro pentru bagaj

Laura, care activează ca speaker motivațional și trainer, a povestit exact cum i-a venit ideea. Tânăra britanică de 33 de ani mai folosise metoda și recunoaște că știa bine că totul va funcționa.

„Am lucruri mai bune pe care să-mi cheltui banii. Am mai făcut asta înainte, așa că știam că funcționează. Mi-a venit ideea de la Vinted, pentru că ei folosesc aceste dulapuri InPost. M-am întrebat: Oare cât ar costa și am realizat că nu are cum să fie atât de scump”, a mai spus ea.

Femeia a povestit cum a împachetat hainele și cum le-a trimis prin poștă la destinație

Pentru că urma să petreacă o lună în Glasgow într-o călătorie de afaceri, Laura a trimis „cel puțin” cinci ținute, inclusiv sacouri și rochii, pentru doar trei euro.

Hainele au fost împachetate într-o geantă de sală, acoperită cu o pungă de la Lidl și sigilată cu bandă adezivă, apoi livrate într-un locker InPost dintr-un Tesco local. Coletul a fost trimis joi seara și a ajuns în Glasgow la scurt timp după ce Laura a aterizat.

„Sunt aici pentru o lună și am nevoie de mai mult decât un rucsac. Așa că am luat geanta de sală, am umplut-o cu haine, am înfășurat-o într-o pungă de la Lidl și am lipit-o cu bandă adezivă. Oamenii de pe Vinted trimit lucruri în orice, așa că m-am gândit că merge”, a explicat femeia în vârstă de 33 de ani.

Planul femeii care și-a împachetat bagajul în punga de Lidl a devenit viral

Planul său a devenit viral după ce l-a împărtășit pe Facebook, stârnind reacții mixte. „Întotdeauna există comentarii negative când ceva devine viral. Totuși, cele mai multe dintre comentarii erau pozitive și ideea ei a fost numită genială”, a mai explicat ea.

Femeia a recunoscut că nu ar trimite niciodată prin poștă obiecte cu valoare sentimentală, cum ar fi eșarfa pe care o are de 10 ani sau tricourile bunicului său.

„Nu vreau să îmi pierd hainele. Totuși, sunt asigurate pentru până la 57 de euro. M-am gândit că, dacă se întâmplă ceva sau nu ajung la timp, am suficient timp să-mi cumpăr haine noi. Trebuie să arăt bine pentru munca mea, fiindcă țin discursuri publice”, a adăugat ea.

Pasagerii au încercat în repetate rânduri să evite regulile privind bagajele de la Ryanair. În 2025, un călător a descoperit o metodă ingenioasă prin care să nu mai plătească taxa extra pentru bagajul de cală.