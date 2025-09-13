Parcul Izvor din București a devenit, pentru patru zile de septembrie, o adevărată capitală a gusturilor românești.

„Festivalul de Bun Must și Pastramă după Gust” adună până seara târziu mii de bucureșteni și vizitatori din toată țara, atrași de mustul dulce și răcoritor, pastrama fragedă pe jar, miresmele de vin proaspăt și muzica de petrecere.

Mustul, vedeta festivalului: 15 lei litrul

Pe aleile parcului, standurile nu duc lipsă de clienți. „Mustăria în aer liber” a fost de departe locul cel mai aglomerat: teascurile de lemn scoteau picătură cu picătură mustul proaspăt.

Pentru 15 lei litrul, oamenii stăteau la coadă să pună mâna pe o sticlă numai bună de dus acasă pentru masa de prânz.

„Festivalul de Bun Must și Pastramă după Gust" are loc în parcul Izvor din București. Foto: Libertatea

„Nu am mai băut must adevărat de când eram copil. Parcă mă întorc la vie, la bunici”, spune cu emoție domnul Ion, 62 de ani. Locuiește în Piața Kogălniceanu de o viață, la doi pași de târg, și n-a ratat ocazia să vină în parc.

Producătorii locali au ținut să păstreze autenticitatea procedeului. „Mustul trebuie să fie crud, să păstreze tot ce are natura mai bun”, explică nea Sandu, unul dintre gospodarii care duc tradiția mai departe în familie.

„Festivalul de Bun Must și Pastramă după Gust" are loc în parcul Izvor din București. Foto: Libertatea
„Festivalul de Bun Must și Pastramă după Gust” are loc în parcul Izvor din București. Foto: Libertatea

Pastrama, mândria grătarelor: „Scumpă, domle!”

Nici grătarele nu au rămas în urmă. Mirosul pastramei de berbecuț s-a răspândit în tot parcul, stârnind pofta vizitatorilor.

Bucătarii pregăteau friptura după rețete tradiționale, iar pastrama muntenească se rumenea pe grătarele încinsese ale festivalului.

„Festivalul de Bun Must și Pastramă după Gust" are loc în parcul Izvor din București. Foto: Libertatea
„Festivalul de Bun Must și Pastramă după Gust” are loc în parcul Izvor din București. Foto: Libertatea

„Am încercat pastrama de berbecuț, cu usturoi și mirodenii, și pot să spun că n-am mai mâncat așa ceva de ani buni”, spune un cumpărător.

„Dar e scumpă, domle… Cum să dai 20 de lei pe suta de grame? Dă-o dracului de treabă. Două sute de lei un kilogram?! Ne-am tâmpit… Trei, patru bucățele douăzeci de lei?! Doamne ferește! Luam doi pui de la magazin și mâncam o săptămână numai carne”, completează în timp ce întinge mămăliga în zeama pastramei, dezamăgit de rezultatul final.

Micii și cârnații, preferații vizitatorilor

Alături de pastramă, mititeii, cârnații afumați și bucățile de carne de porc sau vită completau tabloul culinar.

„La noi grătarul începe dimineața și se termină când se stinge jarul. Secretul e răbdarea”, spune unul dintre meșterii bucătari, ștergându-și fruntea cu un prosop jerpelit.

„Festivalul de Bun Must și Pastramă după Gust" are loc în parcul Izvor din București. Foto: Libertatea
„Festivalul de Bun Must și Pastramă după Gust” are loc în parcul Izvor din București. Foto: Libertatea

„Șapte lei micul, 15 lei cârnații de porc și oaie, la fel și carnea la garniță. Peștele și pastrama sunt 20 de lei suta de grame”, e oferta grătaragiilor.

„Avem și piept de pui, frigărui, ciupercuțe la grătar cu usturoi. Cu ce vreți, cu aia vă servim”, adaugă comerciantul.

Intrarea e liberă până duminică seară

Festivalul nu s-a limitat doar la mâncare și băutură. Muzica populară a întreținut atmosfera, iar vizitatorii s-au simțit ca la o nuntă în aer liber sau ca la un târg de week-end la țară.

„Festivalul de Bun Must și Pastramă după Gust" are loc în parcul Izvor din București. Foto: Libertatea
„Festivalul de Bun Must și Pastramă după Gust” are loc în parcul Izvor din București. Foto: Libertatea

Dincolo de bucatele alese și de mustul răcoritor, intrarea e liberă. Iar cine nu vrea să plece acasă cu o sticlă de must făcută la fața locului, poate încerca un pahar de poftă. E zece lei.

„Festivalul de Bun Must și Pastramă după Gust” ține până duminică seară, în Parcul Izvor din București.

Bătaie cu bâte și topoare în plină stradă la Craiova: un mort și patru răniți. Polițiștii au reținut 3 oameni

Urmărește-ne pe Google News
Jocul suveraniștilor „pacifiști". AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României
Analiză
Politică 10:00
Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României
Cărţile de vizită se fac cu foiţă de aur și se decontează prin protocol, la Parlament. O sută de bucăţi costă 310 lei: „Am fost un pic şocat"
Politică 12 sept.
Cărţile de vizită se fac cu foiţă de aur și se decontează prin protocol, la Parlament. O sută de bucăţi costă 310 lei: „Am fost un pic şocat”
