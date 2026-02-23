Sub privirile îngrozite ale copilului, femeia a căzut inconștientă, relatează publicația franceză Demotivateur. Cu un curaj remarcabil, fetița a luat imediat telefonul mamei și a format numărul de urgență pentru a chema ajutor.

„Pompierii au recunoscut că au fost impresionați de calmul și prezența de spirit a copilei, care a răspuns cu exactitate la toate întrebările”, scrie Le Progrès.

Echipajele de urgență au ajuns rapid la fața locului și au transportat victima la spitalul Lyon-Sud, unde medicii au reușit să o resusciteze. În prezent, femeia este în afara oricărui pericol.

În Anglia, o fetiță i-a salvat viața mamei sale pe când avea 4 ani. În ciuda vârstei fragede, aceasta și-a dat seama că mamei ei îi era rău și a sunat singură la numărul de urgență 999 pentru a cere ajutor, devenind o adevărată eroină.

Femeia suferise o reacție alergică severă și a încercat să-și facă de două ori câte o injecție cu adrenalină, însă acest lucru tot nu a făcut-o să respire, fapt pentru care s-a prăbușit pe canapea. Când a văzut că mama ei, Rowena, nu mai respiră, Suzie McCash a sunat să ceară o ambulanță.

Micuța le-a spus dispecerilor, cu un calm care i-a lăsat fără cuvinte pe aceștia, că mama sa nu mai poate vorbi și că stă întinsă pe canapea, cu ochii închiși, în casa lor din Tynemouth.







