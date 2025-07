Incidentul șocant s-a petrecut pe plaja Rajska, o destinație populară pentru familiile din toată Europa. Copila a alunecat brusc din brațele tatălui de la o înălțime de aproximativ 3,5 metri, căzând pe suprafața de beton, scrie publicația croată 24Sata.

Martori oculari descriu scena devastatoare

Zvonko, un martor ocular, a relatat pentru 24Sata: „Chelnerul tocmai îmi adusese cafeaua. Când am auzit plânsete și strigăte, am crezut că s-a înecat copilul. Apoi am văzut un bărbat care ducea copilul pe margine. Un doctor din Slovenia se întâmpla să fie acolo și a venit imediat să ajute.”

Echipele de intervenție au sosit rapid la fața locului. Copila a fost transportată cu elicopterul la Spitalul Clinic din Rijeka, unde a fost internată de urgență.

În ciuda eforturilor intense ale unei echipe multidisciplinare de medici, fetița a decedat în cursul dimineții următoare din cauza multiplelor leziuni grave, inclusiv la creier și organe interne.

Centrul Clinic Spitalicesc din Rijeka a anunțat: „În ciuda îngrijirii prompte, a intervențiilor multiple și a tratamentului intensiv, copilul a decedat în orele dimineții.”

Comunitatea locală, zguduită

Primarul din Lopar, Zdenko Jakuc, a declarat: „Este puțin spus că suntem cu toții extrem de zguduiți. Când a aterizat elicopterul, totul s-a oprit. Ne-am uitat cu toții la cer și am sperat la ce e mai bun.”

Unii localnici susțin că au existat probleme anterioare cu toboganele. Un rezident a declarat pentru 24Sata: „Au existat probleme în trecut, dar niciodată cu astfel de rezultate. Cu câțiva ani în urmă, nu am văzut nimic restaurat sau renovat, iar parcul a fost deschis la mijlocul anilor 90.”

Proprietarul parcului acvatic, Josip Ivanić, vizibil zguduit, a spus scurt: „Nu vă supărați, nu sunt pregătit să fac declarații.”

Germanii sunt cei mai numeroşi turişti străini în Croaţia, unde în fiecare vară ajung aproximativ 20 de milioane de vizitatori.

Croația este o țară din ce în ce mai populară și pentru turiștii români, dar există unele reguli bizare în anumite orașe. În Split și Dubrovnik, plimbarea pe străzi în costum de baie este interzisă, cu amenzi de până la 150 de euro.