Părinții adoptivi ai fetei, care sunt de fapt mătușa și unchiul ei, au considerat că nunta este cea mai bună metodă de a-i mulțumi bărbatului pentru că i-a ajutat să o crească.

Aceștia nu au cerut acordul părinților biologici ai adolescentei. Când au aflat ce s-a întâmplat, oamenii au depus o plângere la poliție împotriva părinților adoptivi.

„Aceștia au povestit că fiica lor minoră a fost obligată să se căsătorească cu un bărbat în vârstă. Încă interogăm victima și martorii”, a declarat șeful poliției din Banyuwangi, Arman Syarifudin, citat de vice.com.

„Părinții biologici au fetiței nu acceptă acest mariaj. Căsătoria a avut loc fără permisiunea lor. Fetița și bărbatul de 45 de ani sunt căsătoriți de patru săptămâni. Soțul fetiței este întotdeauna în preajma ei. Nu știm dacă au întreținut sau nu relații sexuale. Poliția va face o anchetă”, a spus un purtător de cuvânt.

Bărbatul s-a căsătorit cu fata într-o ceremonie denumită „Nikah siri” (n.r. – căsătorie secretă, neînregistrată). Deși astfel de nunți au fost interzise de guvern, ele sunt practicate la scară largă în unele zone din Indonezia. De obicei, ele au loc după ce o femeie rămâne însărcinată, când un bărbat căsătorit are o aventură cu o altă femeie sau când unul din miri are sub 19 ani, pragul vârstei legale pentru căsătorie.

După ceremonie, familia fetei a cerut Curții religioase Pinrang să legalizeze căsătoria, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Instanța a constatat că prin nunta respectivă s-a încercat ascunderea faptului că tatăl adoptiv ar fi violat-o pe fată, ulterior acesta fiind arestat.

