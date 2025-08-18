Zelenski a vizitat Biroul Oval de cinci ori

Întâlnirea anterioară, care a avut loc pe 28 februarie, a fost marcată de tensiuni extreme și schimburi de replici aprinse între liderii celor două țări.

De la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022, președintele ucrainean a vizitat Biroul Oval de cinci ori. Iar umilința provocată în timpul ultimei sale vizite, pe 28 februarie, este încă proaspătă în mintea tuturor.

La trei zile după summitul istoric dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska, pe tema situației din Ucraina, la care Volodimir Zelenski nu a fost invitat, președintele ucrainean va încerca să facă auzită vocea țării sale.

Luni, 18 august, președintele ucrainean este invitat la Casa Albă, alături de mai mulți lideri europeni, pentru a se întâlni cu Donald Trump.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va călători în Statele Unite alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump. De asemenea, și alți lideri europeni, printre care Emmanuel Macron și Giorgia Meloni vor fi prezenți la întâlnire.

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

Volodimir Zelenski știe că va avea multe de făcut: omologul său a luat oficial partea semnării unui acord de pace cuprinzător, pe care îl cere Putin, în loc de un simplu armistițiu, pe care îl cere Ucraina.

O întâlnire tensionată

Vizita precedentă a lui Zelenski la Washington, menită să obțină sprijin după trei ani de război cu Rusia, a degenerat rapid. Vicepreședintele american JD Vance a deschis ostilitățile, acuzându-l pe Zelenski de lipsă de respect față de americani.

Donald Trump a profitat de moment pentru a sublinia „poziția dificilă” a lui Zelenski, declarând: „Vă permiteți să fiți într-o poziție foarte dificilă. Nu aveți cărțile potrivite pentru a negocia. Jucați cărți, dar nu aveți cărți. Jucați cu viețile a milioane de oameni și jucați cu un Al Treilea Război Mondial. Ceea ce faceți este foarte lipsit de respect față de țara noastră.”

JD Vance a intensificat atacul, acuzându-l pe Zelenski că e nerecunoscător: „Ne-ați mulțumit vreodată? Ați mers în Pennsylvania și ați făcut campanie pentru opoziție. Mi-ar plăcea să vă oferiți aprecierea față de Statele Unite și președintele SUA care încearcă să vă salveze țara.”

Recomandări Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar

Ultima întâlnire s-a încheiat prematur

Confruntat cu aceste atacuri verbale, Zelenski, care abia reușea să intervină în discuție, s-a limitat la a-și încrucișa brațele și a rămâne impasibil.

La un moment dat, a ripostat spunându-i vicepreședintelui: „Credeți că dacă vorbiți mai tare decât mine, veți avea dreptate?”

Întâlnirea s-a încheiat prematur, fără semnarea vreunui acord, după ce a început într-o notă stânjenitoare cu o remarcă a lui Trump despre ținuta vestimentară a omologului său ucrainean.

Ce e nou la întâlnirea de luni

Pentru întâlnirea de luni, Casa Albă a invitat liderii europeni să se alăture discuțiilor. Această decizie nu a fost la cererea lui Zelenski, ci o inițiativă a administrației americane.

Stéphan Bureau, într-un interviu pentru LCN, a comentat: „Este o narativă pe care am auzit-o mult în ultimele zile și mi se pare grotescă”. El a subliniat că multe s-au schimbat de la „dizgrațioasa” întâlnire din februarie.

Observatorii speculează că prezența liderilor europeni ar putea fi o tactică pentru a evita o situație similară celei din februarie. Cu toate acestea, Bureau respinge această idee.

Prezența liderilor europeni ar putea salva situația

Casa Albă speră ca această întâlnire să deschidă calea către o potențială întâlnire la nivel înalt între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Aceasta ar putea reprezenta un pas important în eforturile de a găsi o soluție diplomatică la conflictul din Ucraina.

Recomandări Trump îi cere lui Zelenski să renunțe la Crimeea și să nu adere niciodată la NATO, dacă vrea pace

Întâlnirea de luni este așteptată cu interes, în contextul evoluțiilor recente din regiune și al necesității de a consolida sprijinul internațional pentru Ucraina. Rămâne de văzut dacă această nouă abordare va duce la rezultate concrete și va îmbunătăți relațiile dintre Ucraina și SUA.

Potrivit Journal de Montreal, prezența liderilor europeni ar putea aduce o perspectivă mai largă asupra situației și ar putea facilita un dialog mai constructiv între părți. Rezultatul acestei întâlniri ar putea avea implicații semnificative pentru viitorul Ucrainei și pentru stabilitatea regională în ansamblu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE