Discuția telefonică dintre cei doi a venit la câteva ore după ce Trump s-a văzut cu Putin în Alaska, iar apoi și alți lideri europeni s-au alăturat apelului.

„Am avut o conversație lungă și substanțială cu Donald Trump. Am început cu discuții unu-la-unu, înainte de a-i invita pe liderii europeni să ni se alăture. Apelul a durat mai bine de o oră și jumătate, inclusiv aproximativ o oră de conversație bilaterală cu președintele Trump. Ucraina își reafirmă disponibilitatea de a lucra cu eforturi maxime pentru a atinge pacea. Președintele Trump a informat despre întâlnirea sa cu liderul rus și principalele puncte ale discuției lor. Este important ca forța Americii să aibă un impact asupra evoluției situației”, a transmis Zelenski pe rețeaua X, fostă Twitter.

„Susținem propunerea președintelui Trump pentru o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. Ucraina subliniază că aspectele-cheie pot fi discutate la nivel de lideri, iar un format trilateral este potrivit în acest sens”, a adăugat el.

Zelenski a precizat apoi că se va întâlni luni, 18 august, cu Trump, pentru a stabili detaliile privind oprirea războiului: „Luni, mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington, D.C., pentru a discuta toate detaliile legate de oprirea uciderilor și de încheierea războiului. Sunt recunoscător pentru invitație”.

Președintele Ucrainei s-a referit în final la importanța implicării țărilor europene în garantarea securității țării sale. „Este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă pentru a asigura garanții de securitate de încredere, împreună cu America. Am discutat, de asemenea, despre semnalele pozitive din partea americană privind participarea la garantarea securității Ucrainei. Continuăm să ne coordonăm pozițiile cu toți partenerii. Mulțumesc tuturor celor care ajută”, a conchis Zelenski.

Donald Trump și Vladimir Putin au negociat mai bine de trei ore vineri, 15 august, la baza militară americană din Alaska situația războiului din Ucraina, fără ca Volodimir Zelenski să fie chemat. La final, președintele american a vorbit, sec, despre o întâlnire „foarte productivă”, iar omologul rus a spus, scurt, că a fost o discuție „constructivă”. Totuși, Trump a adăugat că mai sunt „foarte puține” lucruri de rezolvat referitoare la războiul declanșat de Rusia acum trei ani.

Interesant este că Trump a recunoscut apoi, într-un interviu la Fox News, televiziune apropiată de el, că a discutat cu Putin posibile schimburi de teritorii și garanții de securitate pentru Ucraina, spunând: „Cred că acestea sunt puncte pe care le-am negociat și asupra cărora, în mare parte, am ajuns la un acord. Din punctul meu de vedere, nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord, dar am făcut multe progrese. Însă acum depinde de preşedintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârşit".

Aceasta a fost prima întâlnire față în față dintre Trump și Putin după cea din 2019.