Volodimir Zelenski face escală la Bruxelles

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat această informație pe 17 august, potrivit Kyiv Independent.

Ursula von der Leyen a anunțat pe platforma X: „La cererea președintelui Zelenski, voi participa mâine la întâlnirea cu președintele Trump și alți lideri europeni de la Casa Albă”.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.



Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.



At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Această vizită vine după întâlnirea de vineri dintre Donald Trump, președintele Americii și Vladimir Putin, președintele Rusiei.

Înainte de călătoria în SUA, Volodimir Zelenski va face o escală la Bruxelles. Aici, va participa la o reuniune online a „coaliției celor dispuși”.

„În această după-amiază, îl voi primi cu brațele deschise pe Volodimir Zelenski la Bruxelles”, a mai scris președinta Comisiei Europene, duminică după prânz, pe X.

Von der Leyen va fi prezentă la această întâlnire pentru a arăta unitatea europeană și sprijinul pentru Ucraina.

Președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer vor conduce videoconferința online, la care va participa și preşedintele României, Nicuşor Dan.

Liderii europeni merg alături de Zelenski la Casa Albă

Și alți lideri europeni ar putea participa la întâlnirea de la Washington. Printre aceștia se numără președintele finlandez Alexander Stubb și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

De asemenea, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul italian Giorgia Meloni și cel britanic, Keir Starmer vor fi prezenți la întâlnirea dintre Trump și Zelenski.

Asta pentru că ultima întâlnire dintre preșesintele Ucrainei și cel al Statelor Unite nu a ieșit așa cum ar fi trebuit.

Prezența grupului de lideri europeni ar putea încerca să prevină repetarea infamei confruntări de la Biroul Oval dintre domnul Trump și vicepreședintele, JD Vance, din februarie, scrie Sky News.

Vizita urmează unei întrevederi recente între Trump și președintele rus Vladimir Putin în Alaska.

Acolo, liderul american a exprimat intenția de a organiza discuții trilaterale pentru un posibil acord de pace.

Oficialii europeni sunt îngrijorați de posibilele tensiuni în timpul întâlnirii.

În februarie, întâlnirea Trump-Zelenski s-a încheiat cu un conflict deschis privind ajutorul american pentru Ucraina.

