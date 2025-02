Zelenski a coborât dintr-un SUV negru care a oprit chiar în faţa intrării în Aripa de Vest de la Casa Albă, unde a fost aşteptat de însuşi Trump, onoare pe care preşedintele american nu i-a făcut-o, în schimb, săptămâna aceasta şi omologului său francez Emmanuel Macron.

Cei doi şi-au strâns mâinile, iar Donald Trump şi-a pus protector mâna pe braţul lui Volodimir Zelenski şi i-a spus câteva cuvinte înainte de a poza pentru presă.

The meeting of Presidents Zelenskyy and Trump began in the White House. pic.twitter.com/oA2MVoIFg4 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 28, 2025

Zelenski, care a sosit cu ceva întârziere faţă de programul anunţat iniţial, a fost întâmpinat de o gardă de onoare. Trupele aveau 58 de steaguri – pentru cele 56 de state şi teritorii americane – plus steagurile american şi ucrainean. Această rutină de bunvenit devine destul de familiară la Casa Albă, unde săptămâna aceasta au mai fost primiţi Emmanuel Macron şi prim-ministrul britanic Keir Starmer.

Zelenskyy shows Trump photos of Ukrainian soldiers who returned from Russian captivity



Rumor has it that the American president is empathetic to such pictures. pic.twitter.com/LW1OVpPDcf — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) February 28, 2025

Înainte de a sosi la Casa Albă, preşedintele ucrainean a avut deja vineri dimineaţă câteva întâlniri cu senatori americani şi este aşteptat să ţină un discurs la Institutul conservator Hudson în cursul serii.

An important visit to the United States. In Washington, I met with a bipartisan delegation from the U.S. Senate.



Our discussions focused on the continued military assistance for Ukraine, relevant legislative initiatives, my meeting with President Trump, efforts to achieve a just… pic.twitter.com/KJcosUpygc — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025

Aceasta este cea de-a cincea vizită a lui Zelenski la Casa Albă. Trump şi Zelenski s-au întâlnit ultima dată în decembrie, la Paris, în timpul redeschiderii Catedralei Notre Dame, reuniunea fiind găzduită de Emmanuel Macron.

Preşedintele ucrainean a venit la Washington pentru a semna un acord prin care SUA să exploateze resursele minerale ale Ucrainei, un acord pentru care a făcut presiuni Donald Trump.

