Trump îi cere lui Zelenski să renunțe la Crimeea și să nu adere niciodată la NATO, dacă vrea pace

Trump: „Unele lucruri nu se schimbă niciodată!”

Într-o postare pe platforma Truth Social, Trump a afirmat că Zelenski ar putea pune capăt războiului „aproape imediat” dacă ar dori. Aceste comentarii vin în contextul în care liderii europeni se reunesc luni la Washington pentru a discuta despre situația din Ucraina.

Președintele american a scris: „Președintele Zelenski al Ucrainei poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă dorește, sau poate continua să lupte”.

„Nu se poate reveni la situația din timpul lui Obama, când Crimeea a fost cedată (acum 12 ani, fără să se tragă un singur foc!), și Ucraina nu poate adera la NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”, a adăugat el.

Aceste afirmații ar putea complica misiunea lui Zelenski la Washington, unde acesta speră să obțină sprijin pentru Ucraina. Potrivit The Guardian, remarcile lui Trump ar putea stârni îngrijorare în rândul diplomaților europeni.

Un minut mai târziu, președintele SUA a postat că ar fi o „mare onoare” să găzduiască atât de mulți lideri europeni în același timp la Casa Albă.

Reacția lui Volodimir Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit duminică seară la Washington, înainte de discuțiile cruciale cu președintele american Donald Trump.

În ciuda declarațiilor lui Donald Trump, Zelenski rămâne optimist.

„Sunt recunoscător președintelui Statelor Unite pentru invitație. Cu toții dorim în egală măsură să punem capăt acestui război în mod rapid și sigur”, a spus acesta, pe Telegram.

„Și sper că forța noastră comună cu America și cu prietenii noștri europeni va obliga Rusia să încheie o pace reală.”

Zelenski va merge alături de liderii europeni la Casa Albă

Întâlnirea de la Casa Albă vine după un summit controversat între Trump și Putin în Alaska.

Liderii europeni vor încerca să reafirme sprijinul pentru integritatea teritorială a Ucrainei și să se opună oricărui plan care ar recompensa agresiunea rusă.

Videoconferința între liderii europeni, înainte de a pleca la Casa Albă – Foto: Profimedia

Pentru a preveni o nouă întâlnire catastrofală între Trump și Zelenski, cum a fost cea din februarie, președintele Ucrainei îi are alături pe cei mai puternici lideri europeni:

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen

Secretarul general al NATO, Mark Rutte

Prim-ministrul britanic Keir Starmer

Președintele francez Emmanuel Macron

Cancelarul german Friedrich Merz

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni

Președintele Finlandei, Alexander Stubb

Președintele Donald Trump se pregătește să-l primească astăzi la Casa Albă pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și pe cei șapte lideri europeni, după întâlnirea de vineri cu Vladimir Putin, în Alaska.

Programul întâlnirilor de la Casa Albă, potrivit CNN:

12:00 pm ET (19:00 ora României): Liderii europeni sosesc la Casa Albă

Liderii europeni sosesc la Casa Albă 13:00 ET (20:00 ora României): Trump îl salută pe Zelenski

Trump îl salută pe Zelenski 13:15 ET (20:15 ora României): Întâlnire bilaterală între Trump și Zelenski

Întâlnire bilaterală între Trump și Zelenski 14:15 ET (21:15 ora României): Trump îi salută pe liderii europeni

Trump îi salută pe liderii europeni 15:00 ET (22:00 ora României): Întâlnire multilaterală cu liderii europeni

Rusia vrea „garanții de securitate eficiente”

Rusia, prin vocea trimisului său Mihail Ulianov, a declarat că este de acord că orice viitor acord de pace cu Ucraina trebuie să ofere garanții de securitate Kievului.

Cu toate acestea, Ulianov a adăugat că și Rusia „are dreptul egal să se aștepte ca și Moscova să primească garanții de securitate eficiente”.

Liderul opoziției britanice, Keir Starmer, a adoptat o poziție conciliantă, lăudând eforturile lui Trump „de a pune capăt războiului ilegal al Rusiei în Ucraina”, dar subliniind că pacea nu poate fi decisă fără Zelenski și că Rusia ar trebui „presată” cu sancțiuni suplimentare.

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a sugerat că Vladimir Putin ar fi de acord ca SUA și Europa să ofere protecție Ucrainei în cadrul unui acord, în afara NATO, dar echivalent cu articolul 5 al alianței.

