Deocamdată, nu este clar dacă bucăţile găsite marți seară în zona localității Plauru, județul Tulcea, provin de la alte atacuri sau au legătură cu cele invocate luni de autorităţile de la Kiev. MApN a anunțat că specialiştii au ridicat probele care vor fi supuse unor expertize tehnice.

Două versiuni diferite

Timp de două zile, România și Ucraina au avut versiuni diferite asupra prăbușirii unor drone sau fragmente din drone pe teritoriul României, stat membru NATO.

Luni dimineață, 4 septembrie, purtătorul de cuvânt al ministerului ucrainean de externe Oleg Nikolenko a afirmat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că drone lansate de Rusia în noaptea de duminică spre luni, 3 spre 4 septembrie, în zona portului Ismail de la Dunăre au căzut și au explodat pe teritoriul României.

În cursul aceleiași dimineți, Ministerul Apărării Naționale a emis un comunicat în care a dezmințit infirmat „în mod categoric informațiile”.

„Ministerul Apărării Naționale infirmă în mod categoric informațiile din spațiul public cu privire la o așa-zisă situație apărută în cursul nopții de 3 spre 4 septembrie, în care drone rusești ar fi căzut pe teritoriul național al României”, a transmis MApN, într-un comunicat.

Ucraina insistă: „Avem poze. E inutil să negăm”

În jurul prânzului, ministrul de Externe ucrainean Dmitro Kuleba a insistat că Ucraina deține și probe fotografice care arată că teritoriul României a fost lovit de drone.

„Avem dovezi fotografice că ceva a căzut acolo. Suntem gata să le împărtășim, dar concluziile finale vor fi trase de autoritățile române, care apoi nu trebuie doar să tragă concluzii, ci și să spună ce vor face mai departe”, a declarat Kuleba, după o conferință de presă la Kiev.

„Este inutil să negăm că ceva a căzut acolo”, a adăugat oficialul de la Kiev.

Luminiţa Odobescu: „Nu a fost cazul”

În aceeași perioadă, ministrul român de Externe, Luminița Odobescu, a dezmințit incidentul, la Berlin.

„Vedem că Rusia în mod cinic continuă să atace infrastructura civilă, nepermiţând Ucrainei să-şi exporte cerealele. Desigur, există un risc de accidente sau incidente, dar deocamdată nu a fost cazul”, a spus Luminiţa Odobescu, într-o declarație de presă, citată de The Guardian.

Angel Tîlvăr: MApN a negat în cunoştinţă de cauză

Tot luni, în cursul serii, ministrul Apărării Naționale, Angel Tîlvăr, a declarat pentru Agerpres că MApN a negat în cunoştinţă de cauză faptul că drone ruseşti ar fi căzut pe teritoriul României.

„Suntem prezenţi prin tot ce înseamnă capabilităţi menite să avertizeze şi să monitorizeze situaţia din zonă, motiv pentru care informaţiile pe care noi le dăm sunt sub semnul acurateţei şi al corectitudinii din toate punctele de vedere”, a declarat Angel Tîlvăr.

Iohannis: „Am verificat absolut tot și nu am găsit nimic”

Marți, 5 septembrie, în cursul unei vizite la Cincu, președintele Klaus Iohannis a întărit că nicio dronă rusească nu a lovit România.

„Noi avem control total asupra spaţiului nostru naţional. Am verificat absolut tot şi pot să liniştesc populaţia. Nu a existat nimic ce a ajuns în România. Însă, da, suntem îngrijoraţi, fiindcă aceste atacuri au loc la o distanţă foarte mică de graniţa românească”, a declarat președintele la Cincu, la o conferință de presă comună cu premierul luxemburghez Xavier Bettel.

Momentul recunoașterii că s-au găsit fragmente „care ar putea fi asimilate unei drone”

Miercuri, 6 septembrie, ministrul Apărării Angel Tîlvăr a mers pe teren, cu specialiști ai MApN, în județul Tulcea și a confirmat că pe teritoriul României au fost marți seară găsite fragmente dintr-un echipament care ar putea fi asimilat unei drone.

Ministerul a explicat că, până la acel moment, MApN a negat căderea unei drone pe teritoriul României din datele pe care le avea la acel moment.

„După penultimul atac al Rusiei, noi am anunţat că, din datele pe care le aveam, şi aşa stau lucrurile din absolut toate datele pe care le aveam obţinute prin mijloacele pe care le avem la dispoziţie, nu a existat niciun element care să cadă pe teritoriul României, mă refer la niciun element de pericol”, a declarat Angel Tîlvăr, pentru Agerpres.

Însă MApN a continuat căutarea și a avut „indicii”, a spus ministrul.

„Încă de ieri după-amiază am avut indicii – pentru că noi am continuat căutarea, chiar şi după ce lucrurile erau, din punctul nostru de vedere de la acel moment, clare – am avut indicii că există un loc unde e posibil să fie identificate fragmente dintr-un echipament care ar putea fi asimilat unei drone. Echipele au mers acolo, au luat probele care se iau în astfel de situaţii”, a spus Angel Tîlvăr.

Elementele în cauză au fost găsite în apropiere de satul Plauru, la o distanţă de 70-80 m de Dunăre, într-o zonă foarte greu accesibilă, cu vegetaţie abundentă, potrivit ministrului.

Avertismentul lui Iohannis

La 24 de ore după ce a spus „am verificat absolut tot și nu am găsit nimic”, Klaus Iohannis a declarat miercuri, 6 septembrie, că, în cazul în care se confirmă că aceste elemente găsite pe teritoriul României provin dintr-o dronă rusească, o astfel de situaţie ar fi „complet inadmisibilă”.

„Am fost informat în timp real de către MApN cu privire la această descoperire și am solicitat o investigație urgență, profesionistă, a provenienței acestor componente, precum și a momentului și circumstanțelor în care acestea au ajuns pe teritoriul României”, a spus Iohannis, în deschiderea Summitului Inițiativei celor Trei Mări, la Palatul Cotroceni.

„În cazul în care se confirmă că aceste elemente provind dintr-o dronă rusească, situația ar fi complet inadmisibilă și constituie o violare gravă a suveranității și integrității teritoriale a României, stat aliat NATO”, a mai spus Klaus Iohannis.

