La sfârșitul anului 2024, aceste firme funcționau pe pierdere: Rad-Ev a înregistrat pierderi de 780.000 de euro pe parcursul anului, iar Almirida Investments, de 1,75 milioane de euro.

Firmele conduse de Daria Marchenko dețin active ale familiei lui Viktor Medvedciuk

Pierderile companiilor se explică, cel mai probabil, prin faptul că ele nu desfășoară activitate comercială efectivă, ci doar gestionează activele familiei Medvedciuk: în sursele publice nu există informații despre activitatea operațională, iar fiecare firmă are angajat doar câte o persoană.

În același timp, Rad-Ev deține, cel puțin din 2024, vila lui Medvedciuk de pe coasta de sud a Crimeei. Firma a fost înființată în 2021 de Vladimir Efimov, fost ofițer al poliției din Moscova. În 2007, acesta s-a retras cu gradul de colonel din funcția de adjunct al șefului Direcției pentru securitate economică și combaterea corupției (UBEP) din cadrul MAI Moscova. În prezent, el conduce Consiliul Veteranilor UBEP.

La rândul său, Almirida Investments, până în februarie 2025, a fost deținută de compania de administrare NRK-Capital. Fondatorul acesteia, Alexei Inkin, este mult mai apropiat de Medvedciuk.

Inkin a fost top-manager al grupului de companii Region, al miliardarului Serghei Sudarikov, un miliardar apropiat de familia Medvedciuk. Tot el se prezenta ca proprietar al iahtului Royal Romance al lui Medvedciuk, reținut în Croația după ce a început războiul Rusia-Ucraina, în 2022.

Recent, atât Rad-Ev, cât și Almirida Investments au ajuns sub controlul Renaissance JSC, companie deținută de soția lui Medvedciuk, Oksana Marchenko. Tot prin această firmă, în 2023, a fost înregistrat noul iaht al finului lui Putin.

Cine este Daria Marchenko, fina lui Vladimir Putin

Daria Marchenko are 21 de ani. În 2004, Vladimir Putin a devenit nașul ei, iar soția lui Dmitri Medvedev, Svetlana, nașa. Din 2021, fiica lui Medvedciuk locuiește la Moscova, scrie Meduza.

În același an, ea s-a înscris la programul de licență al Școlii Superioare de Economie, specializarea „Managementul afacerilor”. În documentele publice ale universității figura atunci cu numele de familie al tatălui.

Potrivit publicației Vyorstka, în 2025, Marchenko a absolvit universitatea, redactând lucrarea de diplomă despre Banca de Credit din Moscova. Beneficiarul băncii este același miliardar Serghei Sudarikov, apropiat de Medvedciuk. În diplomă, Daria Marchenko, fina lui Vladimir Putin, apare cu numele mamei.

După absolvire, ea a manifestat interes pentru un program de masterat în cadrul HSE, „Managementul afacerilor B2C: tehnologie și inovație”, lăsând mai multe mesaje în chatul programului în vara lui 2025.

Începând cu acest an, HSE nu mai publică listele complete cu numele studenților, ci doar inițialele numelui și patronimicului (indicator care arată cine este tatăl unei persoane). Conform listei actuale, în programul „Management Afacerilor B2C” figurează „M***o D. V.”, ocupând locul 43 din 46, cu media 4,25.

În toamna lui 2024, Marchenko a fost observată la cursurile Academiei de Arte Teatrale Part Academy. În februarie 2025, a mai lăsat câteva mesaje în chatul candidaților la facultățile de teatru din Moscova și Sankt Petersburg, interesându-se de cursuri la distanță la GITIS (Institutul Rus de Arte Teatrale). În prezent însă, numele ei nu mai apare în listele studenților universității.

Cel puțin 5 companii ruse, legate de Viktor Medvedciuk

După cum relata anterior Vertska, cel puțin cinci companii rusești sunt legate de finul lui Putin, politicianul ucrainean Viktor Medvedchuk.

Este vorba despre brokerul de combustibil ATI, TradeProject (rețele de benzinării în regiunile Tiumen, Kurgan și Lipev), NZNK Trade (exploatare petrolieră) și două societăți pe acțiuni, GC Market și Renaissance.

Totodată, Medvedciuk și-a cumpărat un nou iaht rapid, Pershing 9X, aproape 10 milioane de euro, de la producătorul italian Ferretti Group, denumit „vânător” de către fabricant.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Mălina Carla Pavel, eleva de clasa a XI-a care s-a calificat la Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete: „Sunt și zile în care lucrez 10-12 ore”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Incredibil, ce transformare! E de nerecunoscut. Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut prin momente cumplite, dar acum totul pare doar un vis urât. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de nerecunoscut. Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut prin momente cumplite, dar acum totul pare doar un vis urât. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Unica.ro
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Elle.ro
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
gsp
Vești proaste pentru Mircea Lucescu în Belgia, dar decizia este la selecționer! Ultimele informații obținute de GSP, scenariul Hagi și când se tranșează totul
GSP.RO
Vești proaste pentru Mircea Lucescu în Belgia, dar decizia este la selecționer! Ultimele informații obținute de GSP, scenariul Hagi și când se tranșează totul
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
GSP.RO
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
Parteneri
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Libertateapentrufemei.ro
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Andreea Anița, tânăra pentru care românii au strâns 2,3 milioane de dolari, în stare critică după o infecție cu o bacterie multirezistentă: „Luptă în continuare”
Știri România 10:30
Andreea Anița, tânăra pentru care românii au strâns 2,3 milioane de dolari, în stare critică după o infecție cu o bacterie multirezistentă: „Luptă în continuare”
Lia Savonea, mai „tare” decât CEDO. Dan Voiculescu pariază că o decizie a șefei Înaltei Curți îi va aduce revizuirea condamnării din dosarul ICA
Exclusiv
Știri România 10:00
Lia Savonea, mai „tare” decât CEDO. Dan Voiculescu pariază că o decizie a șefei Înaltei Curți îi va aduce revizuirea condamnării din dosarul ICA
Parteneri
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
Adevarul.ro
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
Rapid, la un pas să joace cu portar “under” în derby-ul cu Dinamo: “Aioani a făcut infiltraţii! Şi-a asumat mari riscuri!”. Ce problemă a avut rezerva Iliev?
Fanatik.ro
Rapid, la un pas să joace cu portar “under” în derby-ul cu Dinamo: “Aioani a făcut infiltraţii! Şi-a asumat mari riscuri!”. Ce problemă a avut rezerva Iliev?
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

De la Survivor, pe scena Eurovision România 2026: „Am făcut foamea în junglă”. Cum sună melodia „Dor”, de la HVNDS
Exclusiv
Stiri Mondene 11:15
De la Survivor, pe scena Eurovision România 2026: „Am făcut foamea în junglă”. Cum sună melodia „Dor”, de la HVNDS
Andreea Bănică a refuzat oferta de la PRO TV. Ce emisiune trebuia să prezinte: „Banii erau foarte puțini pentru mine”
Stiri Mondene 11:12
Andreea Bănică a refuzat oferta de la PRO TV. Ce emisiune trebuia să prezinte: „Banii erau foarte puțini pentru mine”
Parteneri
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
TVMania.ro
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Domeniile în care absolvenţii români îşi găsesc cel mai uşor un loc de muncă
ObservatorNews.ro
Domeniile în care absolvenţii români îşi găsesc cel mai uşor un loc de muncă
Da, e chiar ea, ne-a lăsat fără cuvinte! Are fața cusută cu fire, iar mâinile sunt pline de vânătăi! A fost de o frumusețe angelică însă azi actrița noastră e complet transformată
Libertateapentrufemei.ro
Da, e chiar ea, ne-a lăsat fără cuvinte! Are fața cusută cu fire, iar mâinile sunt pline de vânătăi! A fost de o frumusețe angelică însă azi actrița noastră e complet transformată
Parteneri
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
GSP.ro
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
GSP.ro
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
Parteneri
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Mediafax.ro
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
KanalD.ro
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult

Politic

Ce a adus participarea României la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Nu am fost izolaţi. E prematur să vorbim de o vizită a lui Mark Rubio în România”
Politică 08:47
Ce a adus participarea României la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Nu am fost izolaţi. E prematur să vorbim de o vizită a lui Mark Rubio în România”
Ciprian Ciucu a explicat de câți bani are nevoie Bucureștiul ca să nu intre în incapacitate de plată: „Un deficit fabulos”
Politică 21 feb.
Ciprian Ciucu a explicat de câți bani are nevoie Bucureștiul ca să nu intre în incapacitate de plată: „Un deficit fabulos”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Legenda lui Dinamo recunoaște superioritatea Rapidului: ”Au meritat victoria!” Dezbatere încinsă după golul anulat la VAR: ”Bă, mă enervezi! Tu nu te uiți la fotbal?!”
Fanatik.ro
Legenda lui Dinamo recunoaște superioritatea Rapidului: ”Au meritat victoria!” Dezbatere încinsă după golul anulat la VAR: ”Bă, mă enervezi! Tu nu te uiți la fotbal?!”
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat