Obiectivul proiectului BF-CHAIN

Principalul scop al inițiativei este modernizarea proceselor de administrare, stocare și verificare a bonurilor fiscale emise de casele de marcat electronice, prin utilizarea tehnologiei blockchain, conform unui comunicat de presă al Ministerului Finanțelor.

Această tehnologie permite crearea unui registru digital sigur, în care bonurile fiscale sunt înregistrate automat, fără riscul de modificare ulterioară.

Beneficiile directe ale BF-CHAIN pentru cetățeni și companii

Pentru cetățeni, BF-CHAIN înseamnă mai mult control și transparență asupra bonurilor fiscale primite. Bonurile vor putea fi verificate rapid printr-o aplicație mobilă dedicată, care va oferi acces ușor la istoricul tranzacțiilor.

De asemenea, bonurile în format digital nu se vor deteriora, spre deosebire de cele tipărite, iar istoricul bonurilor este ușor accesibil, ceea ce simplifică gestionarea garanțiilor, retururilor și a bugetului personal.

Pentru companii, utilizarea tehnologiei blockchain aduce securitate sporită a datelor fiscale, prin eliminarea posibilității de modificare retroactivă şi reducerea riscului de erori umane și a suspiciunilor legate de manipularea registrelor.

Pe termen lung, aceasta înseamnă şi diminuarea controalelor fiscale fizice, întrucât autoritățile pot verifica datele direct într-un registru digital validat criptografic.

Acest lucru permite firmelor să se concentreze pe activitatea economică şi mai puțin pe aspectele de birocrație și încurajează un climat de conformare voluntară.

Noul sistem va include trei componente majore

Un sistem modern de administrare a caselor de marcat bazat pe blockchain;

Un registru digital securizat pentru stocarea bonurilor fiscale, care garantează integritatea și trasabilitatea fiecărei tranzacții;

O aplicație mobilă pentru cetățeni, care oferă acces rapid și simplu la bonurile fiscale.

Proiectul nu implică înlocuirea caselor de marcat existente

Până în decembrie 2027, cel puțin 5.000 de case de marcat vor fi conectate la acest sistem, iar numărul lor va crește treptat la nivel național.

Este important de menționat că proiectul nu implică înlocuirea caselor de marcat existente, ci integrarea lor în noul sistem prin transmiterea electronică a bonurilor fiscale.

Proiectul are potențial de extindere către e-Factura

Proiectul BF-CHAIN are un potențial semnificativ de extindere către alte sisteme fiscale, precum e-Factura. Implementarea blockchain în acest domeniu poate asigura colectarea eficientă a TVA-ului și alinierea României la standardele internaționale de raportare fiscală în timp real (Real-Time Reporting – RTR).

Printre beneficiile posibile se numără verificarea automată a facturilor, reducerea fraudei și utilizarea contractelor inteligente (smart contracts) pentru automatizarea plăților și a deducerilor fiscale.

Valoarea totală a proiectului BF-CHAIN este de 46,87 milioane de lei

Valoarea totală a proiectului BF-CHAIN este de 46,87 milioane de lei, dintre care 32,2 milioane de lei provin din fonduri europene nerambursabile, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

Cofinanțarea partenerilor se ridică la 10,78 milioane de lei, iar valoarea neeligibilă a proiectului este estimată la 3,8 milioane de lei.

