Fondată în 1999, Jane Street Capital este o firmă americană de tranzacționare cu sediul central în New York City. Are 3.000 de angajați, la New York, Chicago, Londra, Hong Kong, Amsterdam sau Singapore.

XTX Markets Ltd, o companie britanică de tranzacționare algoritmică cu sediul la Londra, fondată în 2015, produce previziuni de preț pentru peste 50.000 de instrumente financiare, oferă cel mai mare salariu pentru debutanți, de aproximativ 30.000 de euro pe lună.

Este surprinzător că nu băncile tradiționale plătesc cele mai mari salarii pentru profesioniștii „entry-level”, ci firme financiare specializate, de nivel secundar, precum Jane Street sau XTX Markets.

Compania care nu are director general

Aceste salarii fac parte din strategia companiei de a atrage cei mai buni absolvenți ai universităților de elită din SUA.

Jane Street tratează stagiarii la fel ca managerii de top, încercând astfel să se diferențieze în competiția pentru cei mai buni candidați din SUA.

Întrucât Jane Street nu este listată la bursă, nu sunt disponibile cifre financiare. Cu toate acestea, Financial Times a aflat că Jane Street a înregistrat venituri din tranzacționare de peste 10 miliarde de dolari în al doilea trimestru, mai mult decât marile bănci americane precum JP Morgan sau Goldman Sachs.

Profitul trimestrial al Jane Street s-a dublat în aceeași perioadă, ajungând la aproape 7 miliarde de dolari în doar trei luni. UBS a realizat aproximativ 5 miliarde de dolari în 2024, într-un an întreg.

Jane Street nu este organizată ca o corporație tradițională: firma nu are director general, ci este un fel de tehnocrație cu 30 până la 40 de parteneri experimentați.

Robert Granieri, cofondatorul firmei, acționează ca primus inter pares, conducând cei 3.000 de angajați – foarte puțini pentru o firmă financiară de o asemenea importanță; Goldman Sachs are de 15 ori mai mulți.

Cultura diferă, de asemenea, de cea a băncilor. Aproape 40% din forța de muncă este formată din matematicieni, fizicieni sau informaticieni.

Fostul CEO al bursei de criptomonede FTX, acum în faliment, aflat în închisoare, Sam Bankman-Fried, și-a început cariera aici.

Uniforma de lucru nu este un costum croit la comandă, ci un hanorac și pantaloni scurți. Atmosfera seamănă mai mult cu cea a unui departament de cercetare decât cu cea a unei săli de tranzacționare bancare nervoase.

Jane Street nu este o bancă, ci un market maker, care acționează ca un lubrifiant, asigurându-se că tranzacționarea pe piețele de capital se desfășoară fără probleme. Nu execută tranzacții în numele clienților, în schimb, ei tranzacționează valori mobiliare precum acțiuni, ETF-uri, opțiuni sau valute cu propriul capital și pe propriile bilanțuri.

Cum e în Elveția, Germania și Franța

În Elveția, salariul mediu brut anual pentru stagiari este de 40.000 de franci elvețieni (42.800 de euro), adică aproximativ 3.333 de franci pe lună, în jur de 3.500 de euro pe lună, conform platformei de joburi Indeed.

Deși mult mai mic decât cel oferit de Jane Street, circa 20.000 de euro pe lună, acesta rămâne semnificativ mai mare decât în alte țări importante din Europa.

În Germania, de exemplu, salariul mediu brut lunar pentru stagiari este de doar 1.100 de euro. În Franța, angajatorii sunt obligați prin lege să plătească stagiarilor doar 4,35 de euro pe oră, ceea ce înseamnă aproximativ 600 de euro brut pe lună pentru un program complet.

Câştigul salarial mediu brut pe economie în România, în iunie 2025 a fost 9.246 de lei (1.822 de euro), iar cel net, de 5.539 de lei (1.091 de euro), conform datelor Institutului Național de Statistică (INS).

Cum este în domeniul bancar

Jane Street nu e singura companie care oferă salarii de top pentru debutanți. Potrivit Financial Times, firma britanică XTX Markets se laudă că oferă stagiarilor salarii și mai mari, de 35.000 de dolari pe lună, circa 30.000 de euro.

Băncile americane precum Capital One, Wells Fargo și JP Morgan plătesc, de asemenea, stagiarilor peste 10.000 de dolari lunar.

Capital One oferă cel mai bine plătit stagiu de practică: 11.500 de dolari pe lună, plus o indemnizație de relocare de 8.000 de dolari.

La Wells Fargo, cei mai buni stagiari pot câștiga până la 10.500 de dolari pe lună, la fel ca și JP Morgan.

În sectorul IT, giganți precum Google oferă salarii generoase stagiarilor. Vu Ngo, un student german la informatică, a dezvăluit, pe TikTok, că a primit aproximativ 9.000 de dolari brut pe lună pentru un stagiu de vară la Google în Zürich.

Anul trecut, directorul general al Meta, Mark Zuckerberg (41 de ani), a încercat, de asemenea, să recruteze un tânăr talent german din domeniul IT, care tocmai își termina doctoratul, pentru un stagiu de practică la compania sa.

Meta i-a oferit cercetătorului în domeniul inteligenței artificiale aproximativ 7.000 de euro pe lună.

