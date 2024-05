UPDATE ora 10.20. „Ne-a părăsit un Uriaș! Drum lin, Ștefan Birtalan!”, a scris CSA Steaua, pe pagina oficială de Facebook.

„Nea Bibi nu mai e! Dar va rămâne veșnic în amintirea noastră drept ”tunarul” Europei, handbalistul care rupea plasele porților adverse. Va rămâne zâmbetul său cald, vorba sa domoală de ardelean, glumele sale fine. Clubul Steaua este alături de familia sa în aceste clipe grele. Dumnezeu să-l ierte!”, a notat Clubul Sportiv al Armatei.

Lumea e nedreaptă. Nu poate să moară așa repede un asemenea om. Un om și un handbalist incredibil. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Vasile Stângă:

Știrea inițială. Birtalan, care a suferit un transplant de ficat în 2008, era internat de o lungă perioadă la Spitalul Fundeni din București.

Istvan, fiul fostului mare handbalist, era la Suceava, la un turneu cu echipa de juniori de la Handbal Club Ștefan Birtalan, când a aflat cumplita veste. Vine de urgență la București.

„Din nefericire, vestea cutremurătoare este adevărată. Marele Birtalan a murit în această dimineață, la ora 6.00, după o lungă suferință”, a spus Dan Marin, 75 de ani, campion mondial în 1974, și bronz olimpic în 1972.

În perioada cât a fost internat în spital, Ștefan Birtalan fusese vizitat de fostul președinte Traian Băsescu și de fostul coechipier Cristian Gațu.

„De patru luni sunt internat la Spitalul Fundeni… Câte trei săptămâni stau p-aici prin analize, medicamentație, apoi o săptămână mă lasă acasă”, declara fostului mare jucător, anul trecut, în noiembrie, pentru Gazeta Sporturilor.

„Totul a plecat de la o infecţie. M-am trezit cu o hepatită C cronică, un virus pe care nu ştiu de unde l-am luat. În timp, am ajuns la faza de ciroză hepatică. Când am depistat hepatita C, m-am şi lăsat de antrenorat. La mine fusese diagnosticat că virusul C acţiona de peste 20 de ani, fără să ştiu. Nefiind niciun medicament în lume care să trateze hepatita C, am urmat o serie de tratamente alternative, naturiste”, povestea Birtalan, pentru Evenimentul Zilei, de la ce au plecat complicațiile.

Cine a fost Ștefan Birtalan

A jucat 14 ani în naţionala de handbal a României, 221 de meciuri în total. A înscris 993 de goluri, fiind pe locul 3 în clasamentul all-time, după Vasile Stângă (1414) și Robert Licu (1054).

A câştigat titlul de campion mondial în 1970 şi în 1974, fiind medaliat olimpic de trei ori: argint la Montreal ’76 şi bronz în ’72 (München) şi în ’80 (Moscova).

A fost golgheter al Mondialului din Germania 1974.

Cu Steaua, unde a evoluat cea mai mare parte a carierei (12 titluri naționale), a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1977.

Deţine un record fabulos de 34 de goluri înscrise într-o partidă, atunci când era legitimat la formaţia italiană Polisportiva Folonica, echipă la care evoluase înainte şi Cristian Gaţu.

După ce a încheiat cariera de jucător, Ștefan Birtalan a fost antrenor la Steaua, la națională, conducător și membru în CA al Federației Române de Handbal. Ca antrenor, cu Steaua, a fost de 6 ori campion și a câștigat trei Cupe ale României.

