Fondată în 2000, prin fuziunea Norwich Union cu CGU plc, Aviva este o companie multinațională financiară din Marea Britanie, unul dintre liderii la nivel mondial în domeniile asigurărilor și pensiilor. Firma a fost prezentă și în România.

Accidentul s-a produs pe 16 octombrie, în jurul orei 14.00, pe A58, între localitățile Bardsey și Collingham. Mașina lui Barral a ieșit de pe șosea, s-a izbit de un copac și a luat foc

David Barral conducea un SUV Aston Martin DBX de culoare gri când a pierdut controlul volanului. Mașina s-a transformat într-un morman de fiare. Martori au spus că au văzut o „minge de foc”.

Plafforma YappApp a difuzat imagini de la locul accidentului

„Suntem cu toții absolut devastați de pierderea celui mai minunat om. Odihnește-te în pace, David, ne vei lipsi atât de mult și vei fi mereu în inimile noastre. Te iubim”, a transmis familia, într-un comunicat.

Poliția din West Yorkshire a lansat un apel pentru martori și solicită informații despre accident. Oricine a văzut coliziunea sau mișcările mașinii înainte de incident este rugat să contacteze autoritățile.

David Barral a avut o carieră impresionantă în industria asigurărilor, ocupând funcții de conducere la Aviva Life and Pensions între 1999 și 2015. În 2011, a devenit director executiv pentru Regatul Unit și Irlanda

Un purtător de cuvânt al Aviva a declarat: „Suntem devastați de pierderea lui David. Contribuțiile sale la companie și la lumea afacerilor în general au fost incomensurabile. Gândurile noastre sunt alături de familia sa în această perioadă incredibil de dificilă”.

În afara Aviva, Barral a ocupat funcții de președinte neexecutiv la Virgin Wines și platforma de investiții Embark Group.

David Barral

În interviuri anterioare, David Barral a vorbit despre începuturile carierei sale, inclusiv despre experiența ca agent de vânzări door-to-door pentru Abbey Life.

Abbey a fost o slujbă foarte dificilă, aveam doar 18 ani și probabil eram prea tânăr pentru a o susține. Totuși, am reușit să cumpăr inelul de logodnă al soției mele cu salariul din a treia lună.

Barral a lucrat apoi pentru Guardian Royal Exchange ca negociator de daune și a condus brokerul Andrew Yule Insurance timp de 3 ani.





