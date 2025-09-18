Aproximativ 800.000 de persoane sunt așteptate să participe la marșuri organizate în întreaga țară, conform estimărilor poliției. Transportul feroviar și aerian, precum și școlile, vor fi grav afectate. Pentru a gestiona situația, 80.000 de polițiști vor fi mobilizați, conform The Guardian.

Al treilea premier într-un an

Aceasta ar putea fi cea mai mare zi de proteste din 2023, după manifestațiile masive împotriva deciziei lui Emmanuel Macron de a crește vârsta de pensionare la 64 de ani, fără un vot în parlament.

Perrine Mohr, membră a sindicatului CFDT din Hauts-de-France, a spus la postul de radio Ici că, de la venirea lui Macron la putere în 2017, „am avut un guvern favorabil mediului de afaceri, care a acordat scutiri fiscale și asistență necondiționată întreprinderilor. Ceea ce cerem este ca viitorul guvern să fie mai favorabil lucrătorilor și cetățenilor”.

Numirea lui Sébastien Lecornu ca prim-ministru vine într-un moment de criză politică. Este al treilea premier numit de Macron într-un an, după demiterea lui François Bayrou și Michel Barnier din cauza dezacordurilor privind bugetul.

François Bayrou a pierdut un vot de încredere pe 8 septembrie din cauza unui plan de reducere a bugetului cu 44 de miliarde de euro și a unui program de austeritate. Lecornu a anunțat că va renunța la propunerea de a elimina două zile de sărbătoare legală, dar sindicatele sunt îngrijorate că alte măsuri de austeritate, precum înghețarea cheltuielilor sociale, ar putea fi păstrate.

Recomandări Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”

Avertismentul lansat de Marine Le Pen

Sebastien Lecornu are câteva săptămâni pentru a prezenta un text bugetar și a forma un guvern minoritar. Parlamentul este divizat între stânga, extrema dreaptă și centru, fără o majoritate absolută, ceea ce a dus la blocaje repetate. Miercuri, Lecornu s-a întâlnit cu partidele de opoziție pentru a discuta bugetul.

Socialiștii au cerut „încetarea reducerilor bugetare drastice”, afirmând că vor „contribuții echitabile din partea celor mai bogați” și mai multe politici care să ajute francezii să-și acopere cheltuielile. Olivier Faure, liderul socialist, a declarat: „Vom vedea ce va spune în zilele următoare”. Conform afirmațiilor sale, dacă Lecornu „nu este dispus să ne asculte”, socialiștii ar putea participa la un viitor vot de neîncredere pentru a-l demite.

Marine Le Pen, lidera partidului Adunarea Națională, a avertizat: „Dacă va continua aceeași politică, va cădea”.

Amintim că „Blocăm totul” a fost numele unei mișcări de protest din Franța, care a paralizat traficul miercuri dimineața, 10 septembrie 2025. Mișcarea, inspirată de Vestele Galbene din 2018, a luat naștere pe platformele sociale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE