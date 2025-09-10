Live text
Ciocniri între protestatari și forțele de ordine
Au fost făcute noi arestări
Durov mândru de rolul Telegram în protestele din Franța

Sursă video: X/Grand Gallus

În timp ce protestatarii blocau drumurile și se confruntau cu gazele lacrimogene ale oamenilor legii în multe orașe și localități, poliția a arestat aproape 200 de persoane în primele faze ale demonstrațiilor, a declarat ministrul francez de interne Bruno Retailleau, conform France 24.

În orașe precum Bordeaux și Marsilia, protestatarii mascați au ridicat baricade și au blocat intersecții. În Toulouse, un incendiu la cabluri electrice a perturbat traficul feroviar între Toulouse și Auch, dar a fost stins rapid, relatează Daily Mail.

Operatorul de autostrăzi Vinci a raportat blocaje și pe autostrăzile din Marsilia, Montpellier, Nantes și Lyon. Conform estimărilor mass-media franceze, aproximativ 100.000 de persoane ar urma să participe la demonstrații.

Protestele vin la o zi după ce președintele francez l-a numit pe Sebastien Lecornu drept noul prim-ministru. Lecornu a promis să continue politicile de austeritate ale predecesorului său, Francois Bayrou, care a demisionat după ce a pierdut un vot de încredere.

10-09-2025

Ciocniri între protestatari și forțele de ordine

Situația a devenit tensionată și în zona Gării de Nord. Manifestanții care se confruntă direct cu forțele de ordine sunt îmbrăcați în negru, purtând măști și cagule, notează BFMTV.
10-09-2025

Au fost făcute noi arestări

La Bordeaux, protestatarii s-au adunat. Mii de persoane se află și în Place des Quinconces. Militanții Révolution Permanente scandează „Tineretul îl urăște pe Bruno Retailleau (n.red – ministrul de interne al Franței)” și „Macron demisionează”. 

„Am venit să-mi arăt furia față de această instabilitate permanentă creată de președintele nostru. Sper că manifestația se va desfășura pașnic”, a afirmat un bărbat, venit împreună cu cei doi copii ai săi, conform Le Figaro.

Prefectura regiunii Auvergne-Rhône-Alpes a anunțat, la ora 11:18, că șapte persoane au fost reținute „în această dimineață”. În plus, prefectura a dat asigurării că polițiștii sunt mobilizați pentru „ a dispersa și reține persoanele ostile care participă la manifestații violente”.

10-09-2025

Durov mândru de rolul Telegram în protestele din Franța

Pavel Durov, proprietarul Telgram, a declarat că demonstrațiile împotriva politicilor sociale ale lui Macron sunt coordonate prin intermediul aplicației sale de mesagerie: „Sunt mândru că Telegram a devenit un instrument al protestelor din Franța împotriva politicilor eșuate ale lui Macron. După opt ani de neglijare, oamenii s-au săturat de relații publice goale și de pozat — și acum ripostează”.

Între timp, Durov rămâne sub anchetă penală în Franța, ceea ce el numește presiune politică.

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, stând cu mâna în dreptul bărbiei în timp ce își face un selfie
Durov, evaluat de Forbes la 17,1 miliarde de dolari. Foto: Profimedia

80.000 de polițiști au fost mobilizați

Ministrul de Interne, Bruno Retailleau, a anunțat mobilizarea a 80.000 de membri ai forțelor de securitate, dintre care 6.000 doar în Paris.

Numirea lui Lecornu în funcția de premier „este o palmă peste față”, a spus Florent, un protestatar din orașul Lyon, din sud-estul țării, conform France 24.

„Suntem sătui de guvernele sale succesive, avem nevoie de schimbare”, a mai adăugat acesta.

Protestatarii din Lyon au blocat o autostradă care traversează orașul și au dat foc la coșuri de gunoi, în timp ce în orașul Nantes, din vestul țării, poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii.

Protestele „Vestelor Galbene” din 2018 au început ca o reacție la creșterea prețului combustibilului, dar s-au transformat într-o mișcare mai amplă împotriva reformelor economice ale lui Macron. 

Amintim că Sebastien Lecornu (39 de ani), care provine din partidul de centru-dreapta Renaissance, a fost numit marţi seara, de către preşedintele Emmanuel Macron, în funcţia de prim-ministru, în locul lui François Bayrou, care a demisionat în urma pierderii moțiunii de încredere.

Alegerea lui Lecornu pentru funcția de prim-ministru arată că președintele Macron este hotărât să continue cu un guvern minoritar care susţine ferm agenda sa de reforme economice pro-business, în cadrul căreia au fost reduse impozitele pentru întreprinderi şi persoanele bogate şi a fost majorată vârsta de pensionare.

Cine este Sebastien Lecornu

Sebastien Lecornu a ocupat funcţia de ministru al Apărării în mai multe guverne de sub președinția lui Emmanuel Macron, supraveghind creşterea cheltuielilor militare şi contribuind la conturarea viziunii europene în ceea ce priveşte garanţiile de securitate pentru Ucraina în cazul încheierii unui acord de pace cu Rusia. 

Noul prim-ministru francez a intrat în politică la vârsta de 16 ani, făcând campanie pentru fostul preşedinte Nicolas Sarkozy. La 18 ani a devenit primar al orașului Vernon, din Normandia, iar la 22 de ani a devenit cel mai tânăr consilier guvernamental al fostului preşedinte Sarkozy.

Lecornu a părăsit partidul conservator Les Republicains pentru a se alătura în 2017 mişcării politice centriste a lui Macron. Cinci ani mai târziu, el a condus campania de realegere a lui Macron în funcția de președinte al Franței.

