Al cincilea prim-ministru în doar doi ani

Alegerea lui Lecornu pentru funcția de prim-ministru arată că președintele Macron este hotărât să continue cu un guvern minoritar care susţine ferm agenda sa de reforme economice pro-business, în cadrul căreia au fost reduse impozitele pentru întreprinderi şi persoanele bogate şi a fost majorată vârsta de pensionare.

Emmanuel Macron a fost nevoit să numească un al cincilea prim-ministru în mai puţin de doi ani, după ce Parlamentul francez nu i-a acordat încredere centristului François Bayrou la nouă luni de la preluarea funcţiei.

Prin numirea lui Lecornu, Macron riscă să îndepărteze Partidul Socialist de centru-stânga şi lasă Guvernul să depindă în Parlament de sprijinul partidului de extremă-dreapta Adunarea Naţională (RN), condus de Marine Le Pen.

Prioritatea noului premier francez

Prioritatea imediată a lui Lecornu va fi să ajungă la un consens privind bugetul pentru anul viitor, o sarcină care s-a dovedit a fi fatală pentru Bayrou, care a insistat pentru reduceri drastice de cheltuieli pentru a reduce deficitul, ajuns la o valoare aproape dublă faţă de plafonul impus în UE de 3% din PIB.

Numirea lui Lecornu nu este lipsită de pericole pentru Macron. Președintele francez riscă să fie acuzat că nu ține cont de nemulţumirea populară în creștere, în condițiile în care sondajele de opinie arată că alegătorii își doresc o schimbare. Protestele „Blocaţi totul”, prevăzute să aibă loc la nivel național, ameninţă cu perturbări pe scară largă începând de miercuri, 10 septembrie.

Sébastien Lecornu, primar la doar 18 ani

Sébastien Lecornu a ocupat funcţia de ministru al Apărării în mai multe guverne de sub președinția lui Emmanuel Macron, supraveghind creşterea cheltuielilor militare şi contribuind la conturarea viziunii europene în ceea ce priveşte garanţiile de securitate pentru Ucraina în cazul încheierii unui acord de pace cu Rusia.

Noul prim-ministru francez a intrat în politică la vârsta de 16 ani, făcând campanie pentru fostul preşedinte Nicolas Sarkozy. La 18 ani a devenit primar al orașului Vernon, din Normandia, iar la 22 de ani a devenit cel mai tânăr consilier guvernamental al fostului preşedinte Sarkozy.

Lecornu a părăsit partidul conservator Les Republicains pentru a se alătura în 2017 mişcării politice centriste a lui Macron. Cinci ani mai târziu, el a condus campania de realegere a lui Macron în funcția de președinte al Franței.

O apropiere de extrema dreaptă?

Prin numirea unui ministru din propria tabără, dar cu un trecut conservator, Macron pare să fi decis să-şi păstreze cu orice preţ moştenirea economică.

Socialiştii s-au angajat să inverseze unele dintre politicile sale emblematice pro-business ale lui Macron, inclusiv eliminarea impozitului pe avere şi creşterea vârstei de pensionare, elemente pe care preşedintele francez le consideră esenţiale pentru a-și face țara atractivă pentru investitori.

Sébastien Lecornu a fost uneori ascultat atât de Marine Le Pen, cât şi de şeful ofical al partidului Adunarea Națională, Jordan Bardella, cu care noul prim-ministru a avut o cină secretă anul trecut.

