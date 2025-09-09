Al cincilea prim-ministru în doar doi ani

Alegerea lui Lecornu pentru funcția de prim-ministru arată că președintele Macron este hotărât să continue cu un guvern minoritar care susţine ferm agenda sa de reforme economice pro-business, în cadrul căreia au fost reduse impozitele pentru întreprinderi şi persoanele bogate şi a fost majorată vârsta de pensionare.

Emmanuel Macron a fost nevoit să numească un al cincilea prim-ministru în mai puţin de doi ani, după ce Parlamentul francez nu i-a acordat încredere centristului François Bayrou la nouă luni de la preluarea funcţiei.

Prin numirea lui Lecornu, Macron riscă să îndepărteze Partidul Socialist de centru-stânga şi lasă Guvernul să depindă în Parlament de sprijinul partidului de extremă-dreapta Adunarea Naţională (RN), condus de Marine Le Pen.

Prioritatea noului premier francez

Prioritatea imediată a lui Lecornu va fi să ajungă la un consens privind bugetul pentru anul viitor, o sarcină care s-a dovedit a fi fatală pentru Bayrou, care a insistat pentru reduceri drastice de cheltuieli pentru a reduce deficitul, ajuns la o valoare aproape dublă faţă de plafonul impus în UE de 3% din PIB.

Numirea lui Lecornu nu este lipsită de pericole pentru Macron. Președintele francez riscă să fie acuzat că nu ține cont de nemulţumirea populară în creștere, în condițiile în care sondajele de opinie arată că alegătorii își doresc o schimbare. Protestele „Blocaţi totul”, prevăzute să aibă loc la nivel național, ameninţă cu perturbări pe scară largă începând de miercuri, 10 septembrie.

Primul semn al crizei în România: producătorii auto se întrec în reduceri de preț. Ce spun economiștii despre asta
Recomandări
Primul semn al crizei în România: producătorii auto se întrec în reduceri de preț. Ce spun economiștii despre asta

Sébastien Lecornu, primar la doar 18 ani

Sébastien Lecornu a ocupat funcţia de ministru al Apărării în mai multe guverne de sub președinția lui Emmanuel Macron, supraveghind creşterea cheltuielilor militare şi contribuind la conturarea viziunii europene în ceea ce priveşte garanţiile de securitate pentru Ucraina în cazul încheierii unui acord de pace cu Rusia.

Noul prim-ministru francez a intrat în politică la vârsta de 16 ani, făcând campanie pentru fostul preşedinte Nicolas Sarkozy. La 18 ani a devenit primar al orașului Vernon, din Normandia, iar la 22 de ani a devenit cel mai tânăr consilier guvernamental al fostului preşedinte Sarkozy.

Lecornu a părăsit partidul conservator Les Republicains pentru a se alătura în 2017 mişcării politice centriste a lui Macron. Cinci ani mai târziu, el a condus campania de realegere a lui Macron în funcția de președinte al Franței.

O apropiere de extrema dreaptă?

Prin numirea unui ministru din propria tabără, dar cu un trecut conservator, Macron pare să fi decis să-şi păstreze cu orice preţ moştenirea economică.

Socialiştii s-au angajat să inverseze unele dintre politicile sale emblematice pro-business ale lui Macron, inclusiv eliminarea impozitului pe avere şi creşterea vârstei de pensionare, elemente pe care preşedintele francez le consideră esenţiale pentru a-și face țara atractivă pentru investitori.

Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”
Recomandări
Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”

Sébastien Lecornu a fost uneori ascultat atât de Marine Le Pen, cât şi de şeful ofical al partidului Adunarea Națională, Jordan Bardella, cu care noul prim-ministru a avut o cină secretă anul trecut.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ea este soția ministrului Educației, Daniel David. Au o avere considerabilă și mulți s-au întrebat cu ce se ocupă. Acum s-a aflat tot despre Oana David
Viva.ro
Ea este soția ministrului Educației, Daniel David. Au o avere considerabilă și mulți s-au întrebat cu ce se ocupă. Acum s-a aflat tot despre Oana David
Elena Udrea vrea să se angajeze! După ce a petrecut vara alături de iubit și de fetița lor, fosta "blondă de la Cotroceni" are acum planuri mari! „Prioritățile mele sunt total schimbate”. În ce domeniu și-ar dori să muncească
Unica.ro
Elena Udrea vrea să se angajeze! După ce a petrecut vara alături de iubit și de fetița lor, fosta "blondă de la Cotroceni" are acum planuri mari! „Prioritățile mele sunt total schimbate”. În ce domeniu și-ar dori să muncească
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
Elle.ro
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
gsp
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
GSP.RO
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.RO
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute după ce s-a născut: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe". O viață atât de mică, o durere atât de mare
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute după ce s-a născut: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe". O viață atât de mică, o durere atât de mare
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Român prins cu 324 de kilograme de argint furate și ascunse în garaj: l-a dat de gol un plic primit pe stradă
Știri România 22:30
Român prins cu 324 de kilograme de argint furate și ascunse în garaj: l-a dat de gol un plic primit pe stradă
Primele produse la care renunță românii după scumpirile din magazine: „Nu le mai risipim, ne luăm cât ne trebuie”
Știri România 20:37
Primele produse la care renunță românii după scumpirile din magazine: „Nu le mai risipim, ne luăm cât ne trebuie”
Parteneri
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Adevarul.ro
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Informații cutremurătoare în cazul profesoarei găsite moartă lângă trupul băiețelului ei. Cum a fost posibilă, de fapt, tragedia: ”N-a lăsat niciun bilet, nimic”
Fanatik.ro
Informații cutremurătoare în cazul profesoarei găsite moartă lângă trupul băiețelului ei. Cum a fost posibilă, de fapt, tragedia: ”N-a lăsat niciun bilet, nimic”

Monden

Cine este Cristina Postu de la Asia Express 2025. Puțini știu cu ce se ocupă prietena Alinei Pușcău
Stiri Mondene 16:55
Cine este Cristina Postu de la Asia Express 2025. Puțini știu cu ce se ocupă prietena Alinei Pușcău
Britney Spears ar locui într-o vilă dezordonată, plină de excremente de câine. Familia și prietenii, îngrijorați pentru starea ei
Stiri Mondene 16:51
Britney Spears ar locui într-o vilă dezordonată, plină de excremente de câine. Familia și prietenii, îngrijorați pentru starea ei
Parteneri
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Elle.ro
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
Unica.ro
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
ObservatorNews.ro
Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Parteneri
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
GSP.ro
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
GSP.ro
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
Parteneri
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
Mediafax.ro
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Promo
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Advertorial
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
StirileKanalD.ro
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
Criză politică în Franța, după ce Guvernul Francez a căzut
KanalD.ro
Criză politică în Franța, după ce Guvernul Francez a căzut

Politic

Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
Politică 16:09
Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Politică 15:20
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Parteneri
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Spotmedia.ro
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Cât costă rochia roz îmbrăcată de Aryna Sabalenka, după câștigarea US Open 2025. Sportiva nu a cheltuit mulți bani
Fanatik.ro
Cât costă rochia roz îmbrăcată de Aryna Sabalenka, după câștigarea US Open 2025. Sportiva nu a cheltuit mulți bani
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă