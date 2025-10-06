Bundeswehr are nevoie urgentă de soldați, femei și bărbați

Merz a anunțat la emisiunea Caren Miosga Talk, difuzată de postul public ARD, că armata germană are nevoie de 80.000 de recruți pentru a-și îndeplini angajamentele față de NATO.

"Ich vermute, es wird bei Freiwilligkeit allein nicht bleiben" – Bundeskanzler @_FriedrichMerz über eine mögliche neue Wehrpflicht. #Miosga pic.twitter.com/x1QJ2ERN52 — Caren Miosga (@CarenMiosgaTalk) October 5, 2025

„Bănuiesc că nu va rămâne voluntar”, a spus cancelarul, sugerând că actualul sistem de voluntariat nu mai este suficient.

Potrivit datelor prezentate, Bundeswehr, armata germană, are nevoie de un efectiv total de 260.000 de soldați activi, iar în prezent lipsește aproape o treime dintre aceștia.

Un an de serviciu obligatoriu pentru toți tinerii

Planul propus de Merz presupune un „an obligatoriu universal de servicii sociale”, care s-ar aplica tuturor tinerilor germani, indiferent de sex. Iar pentru ca această măsură să intre în vigoare, ar fi necesară o modificare a Constituției (Legea Fundamentală), deoarece femeile nu pot fi înrolate în prezent.

„Trebuie să avem un sistem care să implice întreaga generație tânără în viața publică, fie în armată, fie în sectorul social sau în instituțiile civile”, a explicat cancelarul.

Merz consideră că noul model ar aduce „mai multă responsabilitate socială și coeziune între cetățeni”.

O măsură care riscă să provoace un conflict politic

Anunțul lui Merz a reaprins dezbaterea din interiorul coaliției. Ministrul Apărării, Boris Pistorius (SPD), susține în continuare o variantă bazată pe voluntariat, combinată cu stimulente financiare pentru recrutare.Proiectul SPD prevede atragerea tinerilor prin oferta de formare profesională și beneficii salariale, însă fără obligativitate.

Merz, însă, consideră că această formulă nu mai funcționează: „Dacă vrem o armată funcțională și o societate responsabilă, nu ne mai putem baza doar pe voluntariat”, a spus el în timpul emisiunii.

Propunerea cancelarului a împărțit opinia publică germană. Susținătorii spun că măsura ar întări disciplina și solidaritatea socială, în timp ce criticii avertizează că reintroducerea obligativității ar încălca drepturile individuale și ar necesita resurse uriașe pentru logistică și instruire.

CDU cere o schimbare de direcție

Partidul condus de Merz, CDU/CSU, insistă de mai multe luni pentru introducerea unei forme de serviciu obligatoriu. Discuțiile dintre partidele de guvernământ urmează să continue la summitul coaliției de miercuri, iar surse politice de la Berlin avertizează că tema ar putea provoca „un război de tranșee” între CDU/CSU și SPD.

Bundestagul, parlamentul federal al Germaniei, urmează să dezbată noua lege a serviciului militar în săptămâna următoare, după ce discuțiile au fost amânate în septembrie.

Germania, sub presiunea militară a Europei

Discuțiile despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu au revenit în prim-plan în mai multe țări europene, în contextul tensiunilor cu Rusia și al presiunii asupra NATO de a-și consolida apărarea.

În Germania, serviciul militar obligatoriu a fost suspendat în 2011, după aproape șase decenii de aplicare. Decizia lui Merz ar marca o schimbare majoră în politica de apărare a țării, reflectând preocupările tot mai mari legate de securitate.

Pentru moment, Merz pare hotărât să meargă înainte: „Este o responsabilitate comună. Nu doar a armatei, ci a întregii societăți germane.”

