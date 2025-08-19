Lucrările sunt estimate să dureze trei ani, adică până în 2028 și se vor păstra elementele istorice ale clădirii, care este monument istoric, dar infrastructura și utilitățile vor fi complet modernizate, potrivit informațiilor Libertatea.

Gara din sectorul 1, aflată într-o stare avansată de degradare, va fi reamenajată conform standardelor europene, cu spații comerciale și zone destinate confortului pasagerilor.

Din informațiile Libertatea, valoarea totală a proiectului se ridică la 419 milioane de lei, fără TVA, adică aproximativ 84 de milioane de euro, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport.

La proiect participă Primăria Capitalei, condusă interimar de Stelian Bujduveanu, Ministerul Transporturilor, condus de Ciprian Șerban, și Primăria Sectorului 1, condusă de George Tuță.

Ulterior, PMB a precizat că zona din centrul Bucureștiului va fi transformată într-un nod intermodal care să conecteze metroul, tramvaiul, autobuzul, troleibuzul, taxiurile și trenurile. De asemenea, se va construi o parcare subterană de tip park & ride și va fi făcută o zonă de agrement suspendată între clădirea Gării de Nord și Pasajul Basarab – un parc urban verde, cu alei pietonale, spații de joacă.

Mai mult, toate străzile și bulevardele din zona Gării de Nord, precum Calea Griviței, Bd. Dinicu Golescu, Bd. Gheorghe Duca și Str. Gării de Nord vor fi modernizate.

Gara de Nord a fost inaugurată în septembrie 1872.

