Sistemul i-HEV integrează o platformă de gestionare a energiei bazată pe inteligență artificială (AI) care analizează în timp real condițiile de mediu, precum temperatura, umiditatea și altitudinea, pentru a contribui la creșterea eficienței energetice, a anunțat Geely într-un comunicat.

De Cartea Recordurilor

Într-un test pe autostradă, un model Geely Emgrand echipat cu acest sistem a înregistrat un consum de combustibil de 2,22 litri la 100 de kilometri, ceea ce, potrivit Geely, a stabilit un nou record mondial demn de Guinness Book.

Construit pe arhitectura vehiculelor Geely, sistemul oferă suficientă putere de calcul la bord pentru a permite funcții inteligente, cum ar fi conducerea inteligentă – o caracteristică despre care Geely a afirmat că nu este încă egalată de modelele hibride japoneze.

Sistemul hibrid va fi lansat anul acesta pe mai multe modele Geely, printre care Preface, Monjaro, Starray și Emgrand.

„Evenimentul de lansare al Geely de astăzi marchează un punct de cotitură cheie pentru industrie”, a declarat Yale Zhang, director general la Automotive Foresight din Shanghai.

Provocare pentru Toyota

Cu motoare mai puternice, capacități îmbunătățite de propulsie electrică, un consum redus de combustibil și inteligență avansată, „acest lucru reprezintă o provocare la scară largă pentru dominația vehiculelor hibride complete japoneze atât pe piețele interne, cât și pe cele internaționale, amenințând unul dintre cele mai profitabile segmente pentru producătorii japonezi”, a adăugat Zhang.

De la lansarea modelului Prius de către Toyota în 1997, producătorii auto japonezi și-au consolidat puternic poziția pe piața globală a vehiculelor hibride simple, în special în regiunile cu aprovizionare limitată cu energie electrică și rețele electrice mai puțin dezvoltate.

China s-a concentrat pe încurajarea dezvoltării hibridelor plug-in, care utilizează motoare electrice ca surse principale de propulsie, cu motoare pe benzină ca surse de rezervă sau generatoare.

Geely, peste 4 milioane de mașini vândute anul trecut

Grupul Geely s-a clasat pe locul al nouălea la nivel global în 2025, cu 4,11 milioane de vehicule vândute, comparativ cu cele 11,3 milioane vândute de Toyota.

Geely deține și brandurile Volvo, Lotus, Smar, Geome, Galaxy, dar și Polestar, Zeekr și Lynk&Co și un pachet de 10% din constructorul german Mercedes.

Toyota deține marca omonimă, dar și mărcile Lexus, Daihatsu și Hino Motors.

