Roman Hyťha este unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai șefului armatei, Karel Řehka, și se ocupă de implementarea dronelor în armata cehă. Poliția militară investighează circumstanțele atacului.

Generalul de brigadă Roman Hyťha a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat într-un restaurant. El este directorul secției de informații militare și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai șefului armatei cehe, Karel Řehka.

Generalul supraveghează, printre altele, introducerea dronelor în armata cehă.

Atacatorul era un bărbat pe care generalul nu îl cunoștea. Hyťha a încercat să pareze atacul cu mâna, dar a fost rănit grav.

„Pot doar să confirm că am fost atacat neprovocată cu un cuțit, în urma căruia am suferit răni. Având în vedere că acest lucru este în prezent investigat de poliție, nu voi face alte comentarii”, a declarat Hyťha.

Purtătorul de cuvânt al Statului Major General, Magdalena Dvořáková, a confirmat incidentul în care au fost implicați și doi soldați.

„Investigăm circumstanțele evenimentului menționat, care ar fi avut loc în primele ore ale dimineții de vineri, 26 septembrie”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției militare, Nikola Rimkevič Hájková.

Recomandări Ultima șansă pentru Remus Truică să fie achitat în Dosarul Ferma Băneasa. Cum a demontat instanța de fond toate argumentele milionarului

Hyťha are o experiență vastă din misiuni în străinătate, fiind de 6 ori în Afganistan.

El este responsabil pentru asigurarea informațiilor pentru armata cehă și operațiunile acesteia, inclusiv introducerea vehiculelor aeriene fără pilot în dotare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE