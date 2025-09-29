210 dolari pe acțiune

EA este cunoscută pentru crearea de jocuri video, precum EA FC, cunoscut anterior ca Fifa, The Sims și Mass Effect.

Se crede că aceasta este cea mai mare achiziție în care o parte semnificativă este finanțată prin împrumuturi.

Acordul va face EA privată – ceea ce înseamnă că toate acțiunile sale publice vor fi achiziționate și nu va mai fi tranzacționată la bursă.

Prețul de achiziție adaugă o primă semnificativă de 25% la valoarea de piață a EA, evaluând-o la 210 dolari pe acțiune.

Este a doua cea mai valoroasă achiziție de jocuri din istorie, după tranzacția de 69 de miliarde de dolari a Microsoft pentru a cumpăra Activision Blizzard, editorul Call of Duty – care a fost încheiată după lupte semnificative cu autoritățile de reglementare globale, Marea Britanie fiind îngrijorată că ar putea afecta concurența.

În cele din urmă, acordul a fost aprobat abia după ce Microsoft a cedat drepturile de distribuire a jocurilor firmei pe console și PC-uri prin cloud către Ubisoft, producătorul jocului Assassin’s Creed.

O „recunoaștere puternică”

Șeful EA, Andrew Wilson, care va rămâne în funcție, a declarat că este o „recunoaștere puternică” a muncii firmei.

„Împreună cu partenerii noștri, vom crea experiențe transformatoare care să inspire generațiile viitoare”, a spus el.

Firmele care cumpără EA vor contribui cu aproximativ 36 de miliarde de dolari, restul sumei fiind finanțată din împrumuturi.

„EA a fost deschisă de ceva vreme către un potențial cumpărător care să-l ajute să avanseze”, a declarat expertul din industrie Christopher Dring pentru BBC.

„Dar o achiziție de la o companie cu capital privat este o surpriză și există multă anxietate în industrie în legătură cu această tranzacție.”

El a spus că există îngrijorări că acordul ar duce la o datorie de 20 de miliarde de dolari – care ar trebui rambursată.

„Veniturile generate de jocuri mari precum EA Sports FC, Madden și Battlefield 6 vor fi necesare pentru a achita această datorie, ceea ce ar putea afecta capacitatea EA de a investi în jocuri noi”, a spus el.

Arabia Saudită își extinde influența

Este o achiziție masivă a unei companii care a fost sinonimă cu industria jocurilor mai bine de 40 de ani.

În acest timp, EA a fost responsabilă pentru unele dintre cele mai mari serii de jocuri din istorie. Titlurile sale de fotbal, cunoscute acum sub numele de EA FC, s-au vândut în 325 de milioane de exemplare de la prima lansare din 1993.

The Sims s-a vândut în peste 200 de milioane de exemplare, iar Need For Speed ​​în peste 150 de milioane.

Dar a fost și editorul multor alte titluri populare – fiind adesea partenerul preferat pentru jocuri din seriile Harry Potter și James Bond în trecut.

Achiziția este o mare realizare pentru Arabia Saudită în domeniul jocurilor video, care și-a sporit prezența în industrie în ultimii ani.

În martie 2025, fondul de investiții al țării a plătit 3,5 miliarde de dolari pentru a achiziționa divizia de jocuri a Niantic, oferindu-i controlul asupra jocului de succes Pokémon Go.

Achiziția a devenit parte a Scopely Inc – producătorii Monopoly Go – care a fost la rândul ei cumpărată de Savvy Games Group, o filială a PIF, pentru 4,9 miliarde de dolari în 2023.

A făcut furori în industria eSports

Arabia Saudită a făcut furori în industria eSports, găzduind turnee majore, inclusiv Cupa Mondială de eSports, și va găzdui, de asemenea, Jocurile Olimpice de eSports planificate pentru 2027.

Țara deține deja participații la alte mari firme de jocuri, precum Nintendo și Take-Two Interactive, dar achiziția EA marchează o extindere semnificativă a sferei sale de influență.

Fondul său de investiții (PIF) deține active de sute de miliarde datorită bogăției sale în petrol și este controlat de prințul țării, Mohammed bin Salman, al cărui guvern a fost acuzat de încălcări ale drepturilor omului.

Un raport al ONU din 2019 afirma că „statul Regatului Arabiei Saudite este responsabil” pentru moartea lui Jamal Khashoggi, un jurnalist care a criticat guvernul țării. Arabia Saudită a negat întotdeauna acest lucru.

