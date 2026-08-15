Giganți precum Apple au apelat la furnizorii locali Alibaba și Baidu pentru a-și susține serviciile de inteligență artificială pe piața din China, în timp ce producătorul auto Ford colaborează cu gigantul CATL pentru a folosi tehnologia acestora la o fabrică de baterii de 3,5 miliarde de dolari din Michigan.

În paralel, Volkswagen s-a asociat cu Xpeng pentru dezvoltarea de mașini electrice inteligente, iar Stellantis își extinde parteneriatul cu Leapmotor.

De la producție ieftină la inovație de neevitat

Analizând această evoluție, experții din industrie subliniază că ne aflăm în mijlocul unei schimbări structurale profunde.

Dacă în urmă cu cinci ani China era privită în principal ca o piață masivă de desfacere sau ca o zonă de asamblare cu costuri reduse, astăzi companiile globale își caută acolo capacitățile tehnologice de vârf și viteza de inovație.

Dominanța Chinei este evidențiată clar de datele din sectorul auto energetic. Producători precum BYD, Changan și Chery au reprezentat aproape 63% din piața globală a vehiculelor electrice în 2025, în timp ce furnizorii de baterii precum CATL, BYD, CALB și Gotion au controlat aproximativ 70% din piață.

Această integrare profundă în lanțurile globale de aprovizionare este extrem de dificil de inversat, schimbarea unui furnizor de baterii necesitând ani de teste, inginerie și recertificări.

Inteligența artificială și pragmatismul economic

Tentația tehnologiei chinezești nu se limitează la vehicule electrice. În domeniul inteligenței artificiale, modelele dezvoltate de companii precum Alibaba sau DeepSeek câștigă teren pe plan internațional.

Spre deosebire de rivalii americani OpenAI sau Anthropic, firmele chineze au marșat pe soluții open-source, facilitând adoptarea lor rapidă de către dezvoltatorii din întreaga lume.

Un sondaj realizat în rândul companiilor europene arată că principalele motive pentru adoptarea modelelor chinezești de inteligență artificială sunt performanța superioară și conformitatea cu cerințele de securitate, nu doar prețul mai scăzut.

Astfel, restricțiile drastice impuse de SUA asupra cipurilor avansate și echipamentelor de producție nu au blocat expansiunea chineză, ci au acționat ca un catalizator pentru inovația internă din China.

Relația dintre corporațiile occidentale și firmele chineze reflectă un echilibru pragmatic între riscurile geopolitice și realitățile economice de pe piață.

Deși tensiunile pe zona de securitate națională și semiconductori avansați vor persista, dependența de tehnologia chineză în domenii precum stocarea energiei, robotica și softul auto conturează un ecosistem tehnologic global tot mai fragmentat, dar condus de eficiență.

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