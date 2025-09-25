Motivul opririi

După câteva ore de așteptare, femeia a aflat că a fost oprită deoarece pașaportul său nu avea suficient spațiu gol. Indonezia, la fel ca mai multe țări, solicită cel puțin două pagini complet goale în pașaport pentru intrare.

Însă, ca un călător frecvent care a vizitat peste 70 de țări, pașaportul său era plin de ștampile și vize.

„Nu mai rămăsese nicio pagină goală, ceea ce însemna că nu aveam suficient spațiu pentru o altă ștampilă și nu aș fi putut intra în țară”, a explicat femeia.

Consecinţele greşelii

În loc să înceapă o croazieră de 10 zile prin Asia, femeia a fost nevoită să se întoarcă acasă. A petrecut mai multe ore pe podeaua terminalului aeroportului până când a putut urca într-un zbor de 15 ore înapoi în SUA.

„Deși povestea mea face o anecdotă fascinantă pentru petreceri, aș prefera să nu mai trec prin această experiență”, a mărturisit femeia.

„La urma urmei, am ratat croaziera și a trebuit să plătesc mii de dolari pentru a remedia greșeala mea”.

A cerut un pașaport mai mare

În prezent, pentru a evita un alt incident similar, aceasta verifică întotdeauna cerințele privind paginile goale ale unei țări pe site-ul Departamentului de Stat al SUA cu mult timp înainte de a merge la aeroport.

De asemenea, când și-a reînnoit pașaportul, a solicitat versiunea mai mare, de 52 de pagini, în loc de opțiunea standard de 26 de pagini. Această mică schimbare i-a oferit liniștea că nu va trebui să se grăbească să găsească pagini goale pentru o vreme.

„Sunt fericită să raportez că acum pașaportul meu are întotdeauna suficient spațiu pentru o ștampilă (sau trei)”, a adăugat ea.

Din fericire, femeia s-a întors în Bali nu o dată, ci de trei ori de atunci. De fapt, este unul dintre locurile ei preferate de vizitat. Doar că acum se asigură că are pagini goale înainte de a pleca.

