În privinţa stadioanelor, acestea vor putea fi construite doar cu o contribuţie de minimum 25% din partea beneficiarilor, prin convenţii de cofinanţare, iar lucrările la noile obiective pot începe abia după 1 ianuarie 2027.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat că Executivul a adoptat o Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative, vizând programele naţionale de lucrări publice.

Scopul măsurilor este menţinerea echilibrului bugetar şi creşterea eficienţei utilizării fondurilor prin redirecţionarea resurselor către proiecte prioritare, cu impact major şi grad ridicat de execuţie.

Dogioiu a precizat că vor fi abrogate mai multe subprograme considerate redundante, cum ar fi cele pentru săli de cinema, drumuri judeţene şi locale, imobile cu risc seismic (unde rămâne programul dedicat al Ministerului Dezvoltării) şi reabilitarea blocurilor din zone defavorizate.

În ceea ce priveşte Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, a fost stabilit ca termen pentru semnarea contractelor de finanţare intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie 2026.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a menţionat că creditele bugetare aferente contractelor de finanţare, încheiate între 1 ianuarie 2026 şi 31 decembrie 2026, vor fi achitate începând cu 1 ianuarie 2027, deci din anul următor.

„În cazul stadioanelor se vor putea realiza aceste investiţii numai cu participarea beneficiarilor la finanţarea acestea prin convenţii de cofinanţare în cuantum de 25% din valoarea totală a lucrărilor. În situaţia în care nu a început execuţia lucrărilor la obiectivele de investiţii prevăzute la aliniatul 1, aceasta poate începe după data de 1 ianuarie 2027. Abia de atunci vor putea fi finanţate, construite, din nou, stadioane, din bugetul public”, a precizat Ioana Dogioiu.

