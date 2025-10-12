Distincția, echivalentul „stelelor Michelin” pentru restaurante, marchează o nouă etapă în recunoașterea internațională a industriei hoteliere din România.

Printre hotelurile premiate se numără Singureni Manor, Marmorosch Bucharest Autograph Collection, InterContinental Athenee Palace și Epoque Hotel – Relais & Chateaux, fiecare primind o cheie Michelin. În plus, două unități au obținut două chei Michelin, semn al unui nivel excepțional de ospitalitate: Bethlen Estates Transylvania și Corinthia Grand Hotel du Boulevard din București.

În total, patru dintre hotelurile premiate sunt din București, confirmând statutul capitalei drept una dintre cele mai atractive destinații urbane pentru turiștii internaționali.

Pe lângă cele șase hoteluri premiate, alte 11 unități de cazare din România au fost incluse în ghid la categoria recomandări, fără a primi încă o cheie Michelin.

Ghidul Michelin Keys este o extensie a faimosului Ghid Michelin gastronomic, însă se concentrează exclusiv pe experiența hotelieră.

Evaluările se bazează pe șapte criterii esențiale, printre care arhitectura, designul interior, autenticitatea, serviciile de top, componenta locală și raportul corect între calitate și preț.

Recomandări Germania voia să antreneze armata rusă înainte de anexarea Crimeei și i-a oferit acces în cel mai modern centru NATO

Lansat de frații André și Édouard Michelin în urmă cu peste un secol, ghidul s-a transformat dintr-un instrument pentru șoferi într-un standard global al calității în ospitalitate și gastronomie.

Prin includerea acestor hoteluri, România își consolidează poziția pe harta destinațiilor europene de lux.

În prima jumătate a anului 2025, Bucureștiul a fost vizitat de aproximativ 950.000 de turiști, dintre care doar în jur de 180.000 au fost străini.

Anul trecut, România a atras 2,4 milioane de turiști străini în 2024, iar cei mai mulți au vizitat Bucureștiul.