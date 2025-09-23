Această distincție confirmă poziția resortului printre cele mai apreciate destinații de relaxare și reconectare din Europa Centrală și de Est, reflectând valorile brandului: naturalețe, simplitate rafinată și respect pentru oaspeți.

Proprietatea se întinde pe mai mult de 3 hectare și este compusă din trei vile minimaliste din lemn scandinav, proiectate pentru intimitate absolută.

Locația este destinată exclusiv adulților. Oaspeții au acces la saună și jacuzzi inclus în tariful de cazare.

Fațadele vitrate oferă priveliști directe către pădurea de conifere și peisajul montan, creând un cadru ideal pentru reconectarea cu natura și cu sine.

Pe lângă includerea în Ghidul Michelin, Eden Hill face parte și din National Geographic Spa & Wellness Collection, subliniind excelența în ospitalitate, sustenabilitate și integrarea armonioasă în peisajul local.

„Această recunoaștere din partea Ghidului Michelin ne onorează profund și confirmă că pasiunea, dedicarea și respectul pentru oaspeți sunt apreciate la nivel internațional. Edenhill este mai mult decât un loc de cazare – este o experiență creată cu suflet, într-un colț de natură pe care vrem să-l împărtășim lumii.”, a transmis Sorin Ghete, proprietar Eden Hill Retreat & Spa.

„Un loc de excepție din toate punctele de vedere. Am avut privilegiul de a petrece momente de neuitat într-o locație ideală pentru iubitorii de natură dar și de intimitate și liniște.”, scrie o persoană care a fost cazată la hotel, pe Booking.

O noapte de cazare la Eden Hill pornește de la 1.900 de lei pentru două persoane și poate ajunge până la 2.750 de lei pentru vila cu două dormitoare.

Un alt hotel din satul Șimon, județul Brașov, Hotelul Matca a fost inclus pe prestigioasa listă a celor mai frumoase 100 de locuri din lume în 2025, publicată de revista TIME.

Brașov a fost vizitat de mai mult de 1,1 milioane de turiști români și străini au vizitat în primele nouă luni ale lui 2024.