De ce este nevoie de asumarea răspunderii Guvernului Bolojan

Partidele au termen până astăzi să depună amendamente la proiectul de lege, apoi urmează plenul reunit pentru a aproba pachetul legislativ ce include taxele majorate pe care românii le vor suporta din 1 august.

Asumarea răspunderii de către Guvern este folosită pentru că este cea mai rapidă cale legală, prevăzută de Constituție, de a trece prin Parlament pachetul de legi, fără a fi dezbătut sau votat. Altfel, dezbaterile și voturile din Parlament ar fi durat și întârziau adoptarea măsurilor pe care premierul Bolojan vrea să le ia.

Constituția prevede la art. 114, alineatul 1, că Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședință comună, asupra unui proiect de lege.

Apoi, dacă în termen de trei zile deputații și senatorii nu au inițiat nicio moțiune de cenzură la adresa Guvernului, atunci proiectul de lege se consideră adoptat. În cazul depunerii unei moțiuni de cenzură, dacă aceasta are votul majorității deputaților și senatorilor, atunci Guvernul este demis.

Care sunt principalele măsuri fiscale pregătite de Guvern pentru 1 august

Contextul economic este foarte dificil. Pe 2 iulie, la finalul şedinţei de coaliție în care s-au decis măsurile fiscale, premierul Ilie Bolojan a spus că situația bugetului este gravă și că trebuie luate măsuri de urgență, care nu mai pot fi amânate, altfel România riscă să intre în incapacitate de plată.

„Nu mai putem continua în felul acesta. Dacă nu am face nimic sau am mai lungi foarte mult aceste măsuri, ar fi câteva consecințe, care ar însemna intrarea în incapacitate de plată a statului român […] și deci nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile”, a spus el într-o conferință de presă.

Apoi a anunțat pachetul fiscal pentru reducerea deficitului bugetar, pe care Guvernul își va asuma răspunderea și care va intra în vigoare la 1 august, cu câteva excepții.

Cea mai importantă măsură care îi va afecta pe români, în afara creșterii TVA, este cea referitoare la pensii. Mai precis, bătrânii care au o pensie lunară de peste 3.000 de lei vor plăti CASS.

Măsurile fiscale principale pregătite de Guvernul Bolojan:

România are acum trei cote de TVA: 5%, 11% și 19% și vor mai rămâne două: 11% și 21%. La cota redusă vor rămâne medicamentele, alimentele, serviciile publice de apă și canalizare, apa pentru irigații, cărțile, lemnele de foc și energia termică. Industria HoReCa va rămâne nivelul actual, dar numai până în octombrie. Dacă veniturile la buget nu vor crește, atunci cota HoReCa se va majora la 21%.

creșterea accizelor de 10% pentru băuturile alcoolice și combustibili, de la 1 august; la combustibili, adică la motorină, va funcționa o schemă de restituire parțială a acestei creșteri către companiile care asigură transportul în România

va crește și acciza pentru țigări, de la 1 august

pensionarii care au o pensie mai mare de 3.000 de lei pe lună vor plăti CASS, adică un procent de 10% din suma care trece peste această limită, de la 1 august

majorare a impozitului pe dividende de la 10% la 16%, de la 1 ianuarie 2026

profiturile băncilor vor fi taxate suplimentar în 2026

toate câștigurile din jocurile de noroc vor fi suprataxate în 2026

pensiile și salariile bugetarilor vor fi înghețate în 2026

tăierea burselor pentru studenți

Bolojan a adăugat că, dacă nu se iau acum aceste măsuri, România poate intra într-o recesiune brutală.

Înaintea asumării răspunderii fiscale din Parlament de la ora 15.00, va avea loc și o ultimă ședință de Guvern pentru că au fost modificate câteva măsuri, care însă nu vor afecta majoritatea românilor.

Astfel, de la 1 august, cei care au coasigurați – soț, soție sau părinți fără venituri – vor trebui să plătească 2.430 de lei pe an pentru fiecare persoană aflată în întreținere și vor completa o declarație la ANAF. În plus, cine vrea să cumpere locuințe cu TVA redus de 5% va fi obligat să achite un avans de 20% până luna viitoare. Totodată, impozitul pe câștigurile din jocuri de noroc va fi de 4% pentru sumele sub 10.000 de lei, nu de 3 la sută, cum era până acum.

Noile decizii vizează reducerea cheltuielilor bugetare, în condițiile în care România a avut anul trecut cel mai mare deficit bugetar dintre țările europene, adică 9,3% din PIB.