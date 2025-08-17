El avertizează că problemele nu pot fi rezolvate „dacă se fac concesii într-o zonă sau alta”, deoarece acest lucru ar duce din nou țara în impasul actual, relatează News.ro.

Șeful Guvernului afirmă că nu îl preocupă impactul negativ asupra imaginii sale personale, atât timp cât sunt luate deciziile necesare pentru comunitate.

„Sunt încrezător că forţele politice au responsabilitatea şi sunt conştiente de situaţia dificilă în care suntem şi că acest pachet şi alte pachete şi alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare. Nu există altă soluţie. Am încercat să explic atât în interiorul coaliţiei, dar şi oamenilor cu care discutăm din sectorul public. Trebuie să ne facem reformele, nu e o plăcere pentru nimeni să iei astfel de măsuri, nu le iei cu inima deschisă”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a adăugat că la veștile proaste sunt puțini cei care ies în față, în timp ce la vești bune „se înghesuie toți”.

Premierul a mai precizat că adevărul trebuie spus, chiar dacă este unul incomod. „Nu imaginea unei persoane publice este problema, ci problema de bază este ca atunci când o persoană publică este pe un post, să facă ceea ce trebuie pentru comunitatea unde ocupă acel post. Acum acest post este pentru ţara noastră şi nu e o problemă pentru mine că voi ieşi prost, important e să nu ies prost degeaba pentru România”, a declarat Ilie Bolojan.

În acest context, Ministerul Dezvoltării a pus în consultare publică, pe 7 august, un plan de reformă a administrației publice, care prevede reducerea a peste 6.000 de posturi din cabinetele demnitarilor la nivel central și local, introducerea unor criterii clare de evaluare a performanței și reguli noi pentru ocuparea funcțiilor.

Se estimează economii de 193,9 milioane de lei doar în ultimele patru luni ale acestui an și de peste 581,7 milioane anual.

Totodată, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat măsuri fiscale suplimentare, ce includ reglementări privind înființarea SRL-urilor, taxarea companiilor și plata prin POS. Guvernul intenționează și reducerea numărului de membri în consiliile de administrație și supraveghere ale companiilor de stat.

Alte știri

Pacienții vor putea reclama cazurile în care au fost trimiși abuziv de la un spital public la un cabinet privat. Ministrul Sănătății: „Practică inacceptabilă"
Știri România 11:33
Pacienții vor putea reclama cazurile în care au fost trimiși abuziv de la un spital public la un cabinet privat. Ministrul Sănătății: „Practică inacceptabilă”
Caniculă, furtuni, ploi torențiale și grindină. Harta județelor aflate sub avertizări meteo ANM de vreme extremă
Știri România 11:02
Caniculă, furtuni, ploi torențiale și grindină. Harta județelor aflate sub avertizări meteo ANM de vreme extremă
