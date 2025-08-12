Restructurare masivă

Reforma vizează mai multe sectoare ale administrației publice. 

„Această tăiere la nivelele cabinetelor demnitarilor se aplică și la nivel central, acolo sunt tăieri și la cabinetul prim-ministrului, a vicepremierilor, a miniștrilor, a secretarilor de stat și așa mai departe, deci este o reducere a numărului de consilieri de sus până jos și într-adevăr este de peste 6.000 de posturi”, a precizat Cseke Attila.

Poliția Locală, afectată semnificativ

Un sector puternic afectat va fi Poliția Locală. Ministrul a precizat că „pe partea de Poliție Locală sunt peste 4.000 de posturi care se taie”.

„Iar cu aplicarea acelui procent de 20% e vorba de peste 30.000 de posturi. În total, peste 40.000 de posturi în administrația locală și impactul financiar a acestei părți, la care am lucrat noi, este de 2,2 miliarde de lei anual, atât este economia din aceste măsuri”, a declarat Cseke Attila luni seară, la Antena 3.

Reforma va avea un impact semnificativ asupra autorităților locale.

„Aici vor fi mai puțin loviți sau reducerea va fi mult mai mică la cei care nu au astăzi organigrama plină, adică cei care au gestionat statul de funcții și organigrama instituției neocupând toate posturile. Cei care au toate posturile ocupate, sigur, vor avea nevoie de reducere mai consistentă, inclusiv de reorganizare, în sensul în care unii angajați din aparatul bugetar vor trebui să plece”, a explicat ministrul.

Recomandări
Necesitatea reformei

Ministrul a justificat necesitatea acestor măsuri, citând dificultățile financiare actuale și viitoare.

„De ce facem acest lucru? Pentru că pe de-o parte trebuie să cresc veniturile autorităților locale, știind că suntem într-un an greu și probabil și anul viitor va fi un an greu. Adică statul nu va avea posibilitatea de a susține la un nivel financiar pe care și-l doresc, altfel, primăriile în activitatea lor”, a adăugat  Cseke Attila.

„Și atunci, pe de-o parte trebuie să creez pârghiile prin care ele își încasează veniturile de la cei datornici, despre care am vorbit, și a doua măsură este de a eficientiza structura autorităților locale”.

PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR

