Bolojan: „Ne putem aștepta ca resturi de drone, drone să devieze spre România”

Întrebat despre incidentul din Tulcea, premierul a spus că astfel de situații sunt o consecință a războiului care se desfășoară foarte aproape de România.

„Avem o realitate pe care nu o putem nega și anume că războiul generat de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei are efecte inclusiv la granițele noastre”, a declarat premierul.

El a explicat că aparatele care ajung în apropierea zonelor fluviale și a porturilor de la graniță pot ajunge accidental și pe teritoriul românesc.

„Ne putem aștepta ca resturi de drone, drone care ajung în zonele fluviale de la granița cu România, în zona de porturi, să devieze spre România. Și, așa cum știți, forțele noastre militare fac ceea ce ține de ele pentru a combate aceste drone”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a precizat însă că nu avea toate informațiile despre incidentul produs vineri în Tulcea și, din acest motiv, nu poate comenta punctual cazul.

„Nu am toate datele legate de ce m-ați întrebat, pentru că am ieșit direct din ședința de Guvern și nu pot să fac comentarii strict legat de cazul pe care m-ați întrebat”, a explicat el.

„Începem să vedem că este uneori o constantă”

Bolojan a atras atenția că incidentele cu drone nu mai sunt izolate și că situații asemănătoare au fost înregistrate și în alte țări.

„Este regretabil că avem astfel de situații, dar, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, începem să vedem că este uneori o constantă. Nu e doar în România, vedem ce s-a întâmplat și în alte zone”, a spus premierul.

În aceste condiții, șeful Guvernului consideră urgentă întărirea capacității Armatei de a detecta și combate astfel de aparate.

„Dotarea cât mai rapidă a armatei noastre cu sisteme de combatere a dronelor se dovedește că este o necesitate”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a adăugat că investițiile prevăzute prin programul SAFE, atât pentru apărare, cât și pentru transporturi, se dovedesc, în opinia sa, „juste și necesare”.

Drona s-a prăbușit și a explodat în Tulcea

Declarațiile premierului vin după ce o dronă s-a prăbușit vineri în județul Tulcea. În urma căderii aparatului s-a produs o explozie urmată de un incendiu, iar populația din zonă a primit mesaj RO-Alert. Aparatul a fost filmat în timp ce zbura la foarte joasă înălțime deasupra caselor din comuna Luncavița.

MApN a transmis că drona nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar pentru că a evoluat la o înălțime foarte mică. Din primele informații, nu au existat victime sau pagube materiale, iar echipele autorităților au început căutările pentru identificarea locului exact al prăbușirii.

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