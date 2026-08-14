Drona s-a prăbușit în apropiere de Luncavița. Au urmat o explozie și un incendiu

Incidentul a fost semnalat printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Potrivit ISU Delta Tulcea, persoana care a sunat a anunțat că observase o dronă în apropierea localității Luncavița, care s-ar fi prăbușit în zona Cetățuia, în apropierea carierei. După prăbușire s-a produs o explozie, urmată de un incendiu. Cinci subofițeri de la Secția de Pompieri Măcin au fost trimiși la fața locului cu o autospecială de stingere, anunță Ziua de Constanța.

Ministerul Apărării a precizat, la rândul său, că drona a căzut într-o zonă împădurită, la aproximativ cinci kilometri de frontiera cu Ucraina. Din primele informații ale autorităților, nu au fost înregistrate victime și nici pagube materiale. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat dacă drona avea încărcătură explozivă. ISU a confirmat producerea unei explozii după prăbușire, însă cauza acesteia nu a fost încă stabilită public.

De ce nu a fost drona detectată de radarele MApN

Ministerul Apărării spune că ținta aeriană nu a fost observată de sistemele sale de supraveghere radar deoarece zbura la o altitudine foarte mică. MApN a fost informat despre incident abia după apelul făcut la 112. Ministerul nu a precizat, până în acest moment, tipul dronei, originea acesteia sau traseul pe care l-a urmat înainte să ajungă în zona Luncavița.

O echipă a Ministerului Apărării urmează să cerceteze perimetrul cu sprijinul unui elicopter IAR Puma 330 SOCAT, pentru localizarea și verificarea aparatului.

Potrivit ISU Delta Tulcea, incendiul nu mai este vizibil, iar echipe formate din pompieri de la Secția Măcin și rangeri caută locul prăbușirii, aparatul fiind posibil să fi căzut în zona localității Greci. Alerta aeriană a încetat la ora 12.30.

Mesaj RO-Alert pentru populația din Tulcea și Galați

La ora 11.45, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență că în nordul județului Tulcea a fost instituită alertă aeriană. În urma notificării, populației i-a fost transmis un mesaj RO-Alert.

O dronă a explodat după ce s-a prăbușit în Luncavița, jud. Tulcea. S-a dat mesaj Ro-Alert în două județe. MApN a explicat de ce nu a fost detectată de radare| VIDEO
Sursă foto: Ziua de Constanța

Și ISU Galați a anunțat că populația a fost avertizată în urma alertei aeriene, precizând însă că, până la acel moment, nu existau informații că vreo dronă ar fi pătruns pe teritoriul județului Galați. Alerta aeriană a încetat ulterior, iar în Tulcea au continuat căutările pentru identificarea locului exact în care s-a prăbușit aparatul, ultimele informații indicând zona localității Greci.

Misiunea autorităților este în desfășurare, iar zona în care a fost semnalată prăbușirea este cercetată pentru identificarea exactă a dronei și recuperarea eventualelor fragmente.

Cu o zi înainte, o altă țintă aeriană a intrat în spațiul României

Incidentul de vineri vine după o nouă serie de alerte aeriene în nordul județului Tulcea. În noaptea de 12 spre 13 august, radarele MApN au detectat cinci ținte aeriene deasupra Ucrainei, în zona orașului Ismail, în apropierea frontierei cu România.

Două avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol, iar una dintre ținte a pătruns în spațiul aerian al României la aproximativ doi kilometri sud de Pardina. Potrivit Ministerului Apărării, aceasta a rămas aproximativ zece minute deasupra teritoriului românesc, de-a lungul brațului Chilia, după care s-a întors spre Ucraina.

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