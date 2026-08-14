Drona a fost filmată zburând foarte jos deasupra comunei Luncavița

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că drona a căzut la aproximativ cinci kilometri de frontiera cu Ucraina și a explicat că aparatul nu a fost detectat de sistemele de supraveghere radar tocmai pentru că zbura la o înălțime foarte mică. Imaginile publicate vineri arată drona în timp ce survolează la joasă înălțime zona locuită din comuna Luncavița, județul Tulcea.

Câteva ore mai târziu, MApN a transmis că fusese informat printr-un apel la 112 despre o dronă căzută în zona Luncavița. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul nu fusese observat de radare.

„Ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MApN”, a transmis ministerul, explicația fiind altitudinea foarte mică la care a evoluat drona.

După prăbușire s-au produs o explozie și un incendiu

ISU Delta Tulcea a anunțat că drona fusese observată în apropierea localității Luncavița și că s-ar fi prăbușit în zona Cetățuia, în apropierea carierei. În urma prăbușirii s-a produs o explozie urmată de un incendiu. Cinci pompieri din cadrul Secției Măcin au fost trimiși în zonă cu o autospecială de stingere.

Ulterior, ISU Tulcea a precizat că incendiul nu mai era vizibil și că au fost constituite echipe de căutare, formate din pompieri și rangeri, pentru identificarea locului exact al prăbușirii. Ultimele informații indicau că aparatul s-ar fi putut prăbuși în zona localității Greci. Din informațiile preliminare transmise de MApN, nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.

RO-Alert în Tulcea și în estul județului Galați

La ora 11.45, Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU că în nordul județului Tulcea fusese instituită alertă aeriană. Populația a primit un mesaj RO-Alert. Avertizarea a fost transmisă și în estul județului Galați. ISU Galați a precizat însă că nu existau informații potrivit cărora vreo dronă ar fi pătruns pe teritoriul județului. Alerta aeriană a încetat la ora 12.30.

Ministerul Apărării a anunțat că o echipă, sprijinită de un elicopter IAR Puma 330 SOCAT, va cerceta zona în care s-a prăbușit drona. Deocamdată, MApN nu a anunțat public tipul și proveniența aparatului și nici cauza exactă a prăbușirii.