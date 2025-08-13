Daniel Băluță, ironic

„Imagini proaspete din șantierul de la Piața Unirii. Atât de trainică era placa de beton a planșeului (sunt, evident, ironic…), încât aceasta pur și simplu se sfărâmă la cea mai mică atingere a utilajelor”, a scris Băluță pe Facebook, la două luni după demararea lucrărilor.

„Avem, astfel, confirmarea totală a concluziilor experților și dovada cea mai clară a faptului că decizia de a reface din temelii Planșeul Unirii a fost una extraordinar de bună”, a adăugat edilul Sectorului 4.

Lucrările la planșeul Unirii au început în iunie și vor dura cel puțin 2 ani. Costurile, 160 de milioane de euro

Centrul Bucureștiului a intrat într-un amplu proces de reabilitare din 10 iunie, când Primăria Sectorului 4, condusă de Daniel Băluță, a început lucrările la Planșeul Unirii, adică la placa de beton veche de aproape 100 de ani care este în pericol de prăbușire. Lucrările doar la planșeu sunt programate să dureze doi ani, până în 2027, iar cele de la Pasajul Unirii au ca termen de finalizare anul 2028.

În această perioadă va fi scoasă și fântâna arteziană din Piața Unirii, existentă din 1989. Ea va fi demontată, iar la finalul proiectului va fi refăcută și pusă în aceeași locație, susține Apa Nova.

Lucrările de refacere a Planșeului Unirii vor costa 800 de milioane de lei, adică 160 de milioane de euro și sunt finanțate din fonduri europene, alocate de Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării.

Planșeul, subiect de ceartă între Băluță și Nicușor Dan

Planşeul pe care se află Piaţa Unirii a fost construit în 1935, în timpul regelui Carol al II-lea, iar râul Dâmboviţa trece pe dedesubt. Experții și inginerii de la Universitatea Tehnică de Construcții au avertizat de mai multe ori că întreaga zonă riscă să se prăbușească din cauza degradărilor severe.

Lucrările ar fi trebuit să înceapă pe 1 octombrie 2024, dar Primăria Capitalei, condusă atunci de Nicușor Dan, a refuzat să dea avizele și autorizația de construire. PMB a susținut că din expertizele tehnice analizate „rezultă clar nevoia de consolidare”, însă „niciunul dintre documente nu justifică eliberarea în regim de urgență a autorizației”.

Pe 26 mai 2025, în chiar ultima zi de mandat la Primăria Capitalei înainte să își preia mandatul de președinte al României, Nicușor Dan a semnat în sfârșit autorizația de refacere a Planșeului, după aproape doi ani de dispute cu Daniel Băluță.

