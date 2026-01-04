Departe de atmosfera de pace specifică sărbătorilor, tensiunile au escaladat, adesea pe fondul consumului de alcool sau al disputelor financiare, determinând victimele să apeleze la ajutorul autorităților, a relatat viata-libera.ro.

În intervalul 25–28 decembrie, Poliția Galați a intervenit în 21 de cazuri de violență domestică, fiind emise 11 ordine de protecție provizorii la fața locului. Cele mai multe persoane care au cerut sprijin au fost femei, acestea solicitând protecție împotriva partenerilor agresori. În cazul ordinelor provizorii, intervenția polițiștilor a fost imediată, însă pentru ordinele cerute prin instanță, multe victime vor trebui să aștepte soluționarea dosarelor după reluarea activității judiciare.

La nivelul instanțelor, numărul solicitărilor a crescut semnificativ. Între 29 și 31 decembrie, Judecătoria Galați a înregistrat 17 cereri de ordine de protecție, unele vizând confirmarea sau prelungirea măsurilor dispuse de poliție în zilele de Crăciun. Judecătoria Tecuci a primit trei cereri, iar instanțele din Târgu Bujor și Liești câte două solicitări fiecare.

Specialiștii explică faptul că sărbătorile pot accentua problemele deja existente în cuplu. Presiunea de a crea o imagine a unei familii „perfecte”, epuizarea fizică și emoțională cauzată de pregătiri, precum și reuniunile extinse între mai multe generații pot transforma conflictele minore în episoade violente. La acestea se adaugă stresul financiar generat de cheltuielile suplimentare.

Statistica arată că nu doar adulții sunt afectați de aceste tensiuni, ci și copiii sau tinerii, care pot reacționa violent atunci când se simt neglijați sau excluși. În unele cazuri, situațiile reclamate se „dezumflă” ulterior în instanță, victimele renunțând la demersuri, însă autoritățile atrag atenția că violența domestică rămâne un fenomen grav, accentuat în perioadele de sărbătoare.

