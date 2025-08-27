„Pompierii brăileni intervin în această după-amiază pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată și lizieră, care s-a extins pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați”, a transmis ISU Brăila.

La fața locului au fost mobilizate inițial trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și două vehicule șenilate dotate cu module de intervenție.

De asemenea, pentru sprijin suplimentar, a fost trimisă și o a treia autospecială de la Detașamentul 1 Brăila.

Există riscul ca flăcările să se extindă către pădure.

