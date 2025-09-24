UPDATE 9.30 Fumul de la incendiul depozitului Antrefrig din Sectorul 2 al Capitalei poate fi văzut din avion, la 12 ore de la izbucnire.

Incendiul din Sectorul 2 al Capitalei s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 7.000 mp. Inițial, au fost mobilizate 26 de autospeciale de stingere.

Structura metalică a depozitului a fost grav afectată de temperaturile ridicate, fiind în mare parte distrusă.

„Incendiul s-a manifestat pe aprox 7.000 mp. Au fost angrenate în total 26 de autospeciale de stingere, iar în acest moment mai sunt in dispozitiv doar 14 autospeciale de stingere”, au transmis reprezentanții ISU București-Ilfov.

Acțiunile de intervenție vor continua pe parcursul zilei, utilizându-se buldoexcavatoare pentru îndepărtarea materialelor care întrețin arderea.

Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au emis patru mesaje RO-Alert pentru avertizarea populației din sectoarele 2, 3, 4 și 5. Locuitorii au fost sfătuiți să închidă ușile și ferestrele. Ministerul Sănătății a făcut recomandări, sfătuind persoanele cu simptome de disconfort respirator să solicite asistență medicală la 112.

Conform ANMAP, concentrațiile de particule în atmosferă au atins niveluri alarmante. La stația din zona Registrului Comerțului, s-a înregistrat un nivel de șapte ori mai mare decât limita maximă admisă, indicând un impact semnificativ asupra calității aerului în zonă.

