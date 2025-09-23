„Senzorul din zonă arată nivelul 2 de aer”

Chiar și locuitorii din sectoarele 3, 4 și 5 din București au fost avertizați prin mesaj Ro-alert să urmeze indicațiile autorităților și să lase căile de acces libere pentru a facilita intervenția pompierilor și, cel mai important, să închidp ferestrele.

Pe platforma Aerlive, care monitorizează calitatea aerului, oamenii pot urmări care sunt zonele cele mai afectate de fum, însă mulți spun că informațiile sunt întârziate.

„Ele dau citire „live”, dar nu monitorizează fumul în sine, ci anumiți indicatori chimici. Și la mine în zona (Dristor) se simte clar fumul, iar senzorul din zonă arată nivelul 2 de aer, deci nu prea poluat”, a scris o femeie pe Facebook.

Te îneci și tușești

„Dacă sunteți în sectoarele 2 și 3 din București, închideți geamurile, stați în casă în această seară. Este un incendiu atât de puternic în Pantelimon, că fumul foarte dens a ajuns tocmai până în Zona Unirii. Vedeți ultimele două poze! Vin acum de la muncă, eram în mașină, am deschis geamul și s-a umplut mașina de fum. Aerul este pur și simplu greu respirabil, te îneci și tușești de la el. Chiar dacă eram la kilometri distanță de incendiu, se simțea puternic”, a scris jurnalistul Vitalie Cojocari pe pagina sa de Facebook.

„Nu știu ce era în acele depozite, nu știu ce arde, ce fel de substanțe au fost duse de vânt în tot Bucureștiul, așa că ar fi bine să nu vă expuneți. Închideți geamurile, evitați deplasarea, stați alături de familie. Scriu asta aici pentru că am primit foarte multe întrebări în privat despre ce se întâmplă. Sper să vă ajute aceste informații! Noapte bună și liniștită tuturor!”, a precizat Cojocari.

„Ne intoxicăm pe stradă și chiar în case”

Pe rețelele de socializare sunt tot mai multe mesaje: „Eu am venit dinspre Delfinului spre Iancului si nu am vazut Mega Mall-ul de fum ce era”, „Pe Calea Călărași e nenorocire! Nu poți respira în casă cu geamurile închise”, „Și în Tineretului e la fel”, „Ne intoxicam pe stradă și chiar în case”.

„E groaznic pe stradă. Nu se poate respira. Mi-a venit rău când mă întorceam acasă. Pozele sunt din sectorul 3”, a scris Cristi Dimitriu pe pagina sa de Facebook, unde a postat fotografii recente.

Oamenii și-au pus măști

„Pe bulevardele Pantelimon si Iancului este un fum dens și înecăcios încât avem nevoie de măști de oxigen ca să circulăm pe afară și, probabil, că vom sta cu geamurile închise și măine întreaga zi”, a scris o femeie care locuiește în zonă.

Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la un depozit Antefrig din Sectorul 2 din București, iniţial fiind alertate zece autospeciale de stingere pentru această intervenţie, însă ulterior numărul a fost suplimentat. Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise patru mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei din sectoarele 2, 3, 4 şi 5, localnicii fiind sfătuiţi să închidă uşile şi ferestrele.



