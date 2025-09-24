Poluare masivă în Capitală

Norul dens se ridică deasupra orașului și este vizibil pe o rază mare, confirmând amploarea incendiului de la depozitul Antrefrig, Pantelimon, de marți seară, care a afectat peste 7.000 de metri pătrați , distrugând în mare parte structura metalică a halei, potrivit ISU București.

Un reporter Libertatea a surprins de la bordul unui avion, în jurul orei 9:00, imagini cu norul de fum care se ridica deasupra Capitalei.

Potrivit Ministerului Mediului și ANMAP, senzorii de monitorizare a aerului au înregistrat concentrații record de particule poluante, marți seară.

La stația B16 – Bd. Basarabia, valorile pentru PM10 au atins 350 µg/m³, de peste șapte ori mai mari decât limita admisă, în timp ce pentru PM2.5 s-au înregistrat depășiri de până la 20 de ori peste limita recomandată de OMS.

Zonele cel mai afectate sunt Mega Mall – Fântânica – Cimitirul Armenesc, unde fumul era descris de autorități ca fiind „foarte dens și foarte toxic”.

Administrația Națională de Meteorologie avertiza că fumul se deplasează lent spre sud-vestul Capitalei și ar putea persista ore întregi. Elena Mateescu a declarat la televiziunea Antena 3 CNN că, din cauza circulației atmosferice slabe, norul de fum înaintează încet spre vest.

Bucureștenii, avertizați prin RO-Alert

Pentru protejarea populației, ISU București-Ilfov a emis marți seară patru mesaje RO-Alert. Oamenii au fost sfătuiți să rămână în case, cu ferestrele închise, să evite deplasările și să folosească materiale textile umezite pentru protecția căilor respiratorii în caz de ieșire necesară.

Un locuitor din Berceni a relatat: „Acum am primit și eu în Berceni, se simte mirosul de fum și aici”.

Alții au semnalat că aerul a devenit irespirabil chiar și în zone mai îndepărtate, precum Brâncoveanu și Tineretului.

Pompierii intervin în continuare

ISU București-Ilfov anunță că, după ce au intervenit în total cu 26 de autospeciale, miercuri dimineață în dispozitiv mai rămâneau 14 echipaje care continuă acțiunile de stingere.

Pentru lichidarea ultimelor focare, sunt folosite buldoexcavatoare care scot materialele încă aprinse din incintă. Autoritățile estimează că operațiunile vor dura întreaga zi.

